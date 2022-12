Sánchez y Díaz pactan las medidas anticrisis: congelan 6 meses el precio de los alquileres e incluyen un cheque para la compra

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado a un acuerdo sobre el tercer paquete anticrisis con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Ambos han mantenido una reunión este martes antes de la aprobación en el Consejo de Ministros. El Ejecutivo dará luz verde a las medidas que buscan rebajar la situación inflacionaria y luchar contra los efectos de la guerra en Ucrania sobre la economía en España.

Han llegado a un acuerdo para congelar el precio de los alquileres durante seis meses en los nuevos contratos. Las medidas serán aprobadas en la reunión que mantendrá el Consejo de Ministros. Entre otras medidas, han pactado incluir un cheque para la compra para varios millones de hogares.

Será Pedro Sánchez quien informará de los detalles del acuerdo al que han llegado los socios del Gobierno a las 13:00 horas. Díaz y Sánchez se han reunido en Moncloa para hacer también un balance conjunto del año y preparar el siguiente, el último de la legislatura.

Además, se ha negociado una prórroga del contrato del alquiler o mantener el límite del 2% para la actualización de las rentas de alquiler y la subida del 15% de las pensiones no contributivas. El Ejecutivo plantea rebajar el IVA de algunos productos del 10% al 4%.

Bonificación de 20 céntimos de los carburantes

El Gobierno no prorrogará para todos la bonificación de 20 céntimos al litro de los carburantes. Aunque el Ejecutivo no ha dejado totalmente claro qué es lo que sucederá con este descuento, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, reconoció que se trata de una medida controvertida por su impacto fiscal y por beneficiar a quien tiene coche y no a las clases más vulnerables.

Con este tercer paquete anticrisis se pondrá el foco en limitar la subida de los precios de los alimentos, actualmente el principal elemento inflacionario. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) el incremento del precio de los alimentos se situó en el 15,3% en noviembre.

Por otro lado, el aumento del 15% en el Ingreso Mínimo Vital caduca el próximo domingo. Por el momento se desconoce si será prorrogado, será el presidente Pedro Sánchez quien disipe dudas este martes a las 13:00 horas tras el Consejo de Ministros. El paquete de medidas tendrá un impacto de unos 10.000 millones de euros.