¿Es mejor apostar por una hipoteca de tipo fijo o variable?

Cuando se habla de un Euribor cada vez más alto, supone hablar también de unas hipotecas cada vez más caras. El mercado crediticio para la adquisición de vivienda vive un momento complicado. En la actualidad se firman más hipotecas que hace un año, aunque a un ritmo menor. De esta manera, cada vez resulta más complicado decidir si apostar por un tipo fijo o uno variable.

¿Hipoteca fija o variable?

La de si decantarse por hipoteca fija o variable es la pregunta que muchos se plantean ante la subida del Euribor. Judith Morales, intermediaria crédito inmobiliario, recibe estas consultas y explica que "un cliente que estaba pagando unos 800 y ahora 1.100 o 1.200". Se trata de subidas de hasta un 40%, de ahí que muchos "la están cambiando a tipo fija", explica.

Lo que antes era minoritario se convirtió tras la pandemia del coronavirus en lo habitual. El tipo fijo llegó al 75% de las hipotecas, aunque ahora está empezando a retroceder. La presidenta de ASUFIN, Patricia Suárez, explica que "actualmente las entidades están ofreciendo un tipo muy elevado, hasta el 3 o el 4%" y ahora ya no está tan claro qué tipo de hipoteca es mejor.

La economista, Ana Comellas, explica que "con el Euribor al 3% no creo que la Banca vaya a dar créditos por debajo del 3%". Es el caso de Francisco, que justo ahora está haciendo el cambio a fijo, y le ofrecen "al tres con algo, si no me equivoco". Ante esto, surge la cuestión de si es mejor quedarse con el variable, a lo que el ex presidente del Banco Hipotecario de España, Julio Rodríguez, considera que "si el Euribor todavía va a subir más saldrá perjudicado quien lo coja ahora variable".

¿Y en el caso de las hipotecas pequeñas?

Al parecer, lo que sí tienen claro los expertos en cuanto a las hipotecas pequeñas como las de Raúl es que "no merece la pena arriesgarse". Raúl explica que "20 o 25 euros me ha subido" por lo que "de principio no me he planteado cambiar"

En el caso de que nos ofrezcan cambiar a un tipo de interés más atractivo, siempre es conveniente mirar antes si piden contratar otros productos, como seguros, que acaben encareciendo aún más la cuota mensual.