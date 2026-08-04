La dura realidad de los niños migrantes en Ceuta: solos, heridos y durmiendo en la calle

Espejo Público se acerca a los migrantes que siguen a su suerte en las calles de Ceuta. El programa habla con un numeroso grupo de marroquíes menores de edad que duermen en la calle. Pequeños de hasta 9 años que campan solos por Ceuta. Algunos de ellos se encuentran heridos después de verse envueltos en estampidas humanas.

Aseguran que Cruz Roja pasa una vez al día para darles comida pero el resto del tiempo no tienen acceso a ningún tipo de recurso. Algunos de estos menores cuentan con apoyos familiares en nuestro país pero no tienen padres, ni nadie a su cargo en la ciudad española; mantienen ante las cámaras.

"Esos niños son carne de cañón para lo que sea, mi hijo tiene 11 años"

La senadora del PSOE Susana Díaz lamenta que estos niños campen solos por las calles. "Son carne de cañón para lo que sea. Mi propio hijo tiene 11 años. Me rompe el alma ver a esos críos ahí expuestos a la violencia, a la delincuencia y a la trata".

Mantiene la socialista que muchos de sus contactos le aseguran que la normalidad en Ceuta ha vuelto sobre todo en la zona del centro pero hay otras áreas donde todavía se concentra una gran cantidad de grupos migrantes.

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