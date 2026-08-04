Cándido Méndez: "Nos acabaremos enterando de lo que ha pasado en Ceuta por los Tribunales, pero nunca por el Gobierno"

El que fuera secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha analizado en Espejo Público la posición del Gobierno ante la crisis migratoria en Marruecos. Méndez está de acuerdo con las declaraciones que hizo el presidente del Gobierno Pedro Sánchez después de la entrada de unos 40.000 inmigrantes. Sánchez habló en ese momento de una colaboración con Marruecos, pese a que varias fuentes establecían que había sido precisamente el país quien estaba detrás de esa entrada masiva. En opinión de Méndez lo que hacía Sánchez en ese momento era reconocer que no tenía ningún control sobre a situación.

"Quien le apuntó el tipo de declaración le dijo que quien había facilitado que entraran tenía que facilitar que salieran y no era prudente meterse con Marruecos. No se ha resuelto el problema pero estamos en otros términos", señalaba.

"Entiendo los tirones que da la ministra de Defensa"

Comprende los tirones de la ministra de Defensa Margarita Robles que sí ha señalado a Marruecos y ha exigido que se llegue hasta el final en esta investigación. Cree el sindicalista que tanto el problema de Marruecos, como el 'caso Pegasus', la presión de los independentistas o el cambio radical de opinión de Gobierno en este sentido se saldó con el cese de Paz Esteban, la directora del CNI. "La ministra se tuvo que tragar aquello", ataja.

Sobre el ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska, asegura que sigue el patrón del comportamiento del Gobierno ante una crisis: "centrifugar responsabilidades". "El Gobierno no es responsable de nada. Pretenden tratarnos como a niños pequeños y dar la sensación de que el CNI no se entera de nada me parece muy grave".

Cree que nos acabaremos enterando de lo que ha ocurrido realmente por los tribunales pero nunca por el Gobierno que barre la responsabilidad hacia líderes como Meloni o Trump.

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