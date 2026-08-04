Federico Trillo asegura que el CNI tenía toda la información sobre "el ataque" en Ceuta: "Solo un párvulo podría creer lo contrario"

Federico Trillo ha sostenido que el Gobierno se niega a reconocer la dimensión del episodio acontecido en Ceuta. "Lo que no quiere el Gobierno de fondo es asumir que estamos ante una crisis de seguridad nacional, no solo migratoria o humanitaria. Se unen ambas crisis y dan lugar a una crisis de seguridad frente a un ataque sin armas de la población marroquí para invadir Ceuta", ha afirmado.

El exministro ha criticado que el Ejecutivo no haya recurrido a los órganos de la Alianza Atlántica. "A mí me escandaliza que hoy esté reunido el Consejo de Ministros de Interior y no se haya apelado al Consejo del Atlántico, al de Defensa, que no se haya invocado ninguna cláusula de defensa. Al contrario: se está intentando resolver el tema como si fuera un asunto de fronteras humanitarias. Es un ataque deliberado, organizado, programado", ha asegurado.

A su juicio, la situación requiere una respuesta extraordinaria. "O se toman medidas excepcionales o la crisis no se va a resolver", ha advertido, antes de defender la designación de un mando único con capacidad para coordinar todos los recursos del Estado. "Hace falta concentrar la autoridad. Se rompen los procedimientos habituales y se nombra un mando con todas las Fuerzas Armadas a su disposición para expulsar a los que han entrado ilegalmente", ha dicho.

"Me tiene escandalizado"

Trillo también ha reprochado al Ejecutivo la falta de explicaciones parlamentarias. "¿Cómo es posible que se reúna ese consejo y no se reúna el Congreso de los Diputados? Me tiene escandalizado como antiguo presidente de esa Cámara", ha señalado, lamentando que "los representantes del pueblo español no tienen más información que los medios de comunicación". Además, ha criticado que "el presidente está de vacaciones veraneando en las Islas Canarias" y ha calificado la situación de "escándalo sin precedentes".

En cuanto al papel de los servicios de inteligencia, el exministro ha rechazado que el CNI desconociera los preparativos. "El servicio de inteligencia español tiene prestigio internacional por ser de los mejores, si no los mejores. Por supuesto que tenían toda la información; solo un párvulo de Primaria podría creer lo contrario", ha afirmado.

Asimismo, ha insistido en que la entrada masiva fue organizada desde las autoridades marroquíes. "Es tan evidente que fue una organización dependiente de quien manda en Marruecos en el sentido político... No se pueden movilizar 60.000 personas por mucho que se comuniquen por las redes sociales".

Preguntado por la información publicada por The Objective sobre el supuesto uso de satélites espía marroquíes durante el asalto a Ceuta, Trillo ha asegurado que no le sorprende. "Marruecos lleva una estrategia para meterse en Ceuta y Melilla desde hace muchos años", ha dicho, al tiempo que ha reclamado una estrategia nacional coordinada para proteger ambas ciudades y ha criticado que el Gobierno siga sin explicar "qué ha ocurrido y qué va a ocurrir con Ceuta y Melilla".

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