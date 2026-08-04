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Susana Díaz respalda al Gobierno por la crisis migratoria en Ceuta: "Yo no encuentro la responsabilidad penal"

La expresidenta andaluza ha defendido la labor del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha asegurado que no aprecia responsabilidad penal del Gobierno de España en las muertes registradas en la frontera con Marruecos y ha reclamado esclarecer qué información existía antes de la tragedia. Además, ha criticado la escasa implicación de la Unión Europea en la gestión de la frontera sur.

Susanna Díaz respalda la forma de actuar del Gobierno frente a la crisis migratoria en Ceuta

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Sofía Avendaño
Publicado:

Susana Díaz ha mostrado su respaldo a la ministra de Defensa y al trabajo de los servicios de inteligencia. "A mí me da mucha tranquilidad que Margarita Robles esté al frente del CNI porque es rigurosa y hace su trabajo con entrega. Si ella dice que tenemos unos magníficos profesionales, sabe por qué lo dice", ha afirmado. Al mismo tiempo, ha reconocido que le resulta difícil creer que no existiera ningún aviso previo. "Me cuesta también creer que no haya habido una alerta. Otra cosa es que la alerta no fuera de la magnitud de la tragedia; nunca es nada blanco o negro", ha señalado.

En este sentido, ha insistido en que será necesario esclarecer qué información manejaban las autoridades antes de los hechos. "Yo creo que nos vamos a enterar antes por los tribunales. Sé que hubo alertas, pero desconozco el tamaño", ha dicho.

Respecto a las posibles responsabilidades, ha asegurado que no aprecia responsabilidad penal del Ejecutivo central por las muertes. "Yo no encuentro la responsabilidad penal del Gobierno de España en esa salida indiscriminada, en esa barbaridad de 50.000 personas. No lo encuentro respecto a las muertes. Sí que habrá que aclarar si hubo alertas, avisos, cuáles fueron los avisos, de qué dimensión... y conocer la inacción por parte del Gobierno de Marruecos". Asimismo, ha matizado que "no es lo mismo la permisibilidad que haberles alentado".

"La Unión Europea no se puede poner de perfil"

La expresidenta socialista ha defendido que el debate trasciende la política nacional y ha situado el foco en la actuación de la Unión Europea. "¿Dónde veo la mayor debilidad de España? Aparte de nuestra política interior, en la posición de Europa. La UE no se puede poner de perfil como se ha puesto y tiene que entender que la frontera sur es la frontera sur de Europa", ha afirmado.

En su opinión, una mayor implicación comunitaria habría condicionado la actuación marroquí. "Si la UE hubiera tenido un perfil más proactivo, la actitud de Marruecos sería mucho menos permisiva".

Díaz también ha descrito la fragilidad de la relación con Rabat. "Marruecos es nuestro aliado necesario; de ahí a socio fiable no me atrevería a entrar tanto", ha señalado, antes de advertir de que "cualquier pequeño conflicto que tengamos que siente mal, inmediatamente se resfrían Ceuta y Melilla y nosotros".

Por ello, ha reclamado que España y la Unión Europea definan una estrategia común para la frontera sur. "Cuanto antes decidan la UE y España cómo quieren tratar esa frontera sur... es una cuestión de Estado, de seguridad, de política exterior y migratoria, pero también de humanidad. Han muerto 100 personas y pueden ser más".

Finalmente, ha rechazado centrar el debate únicamente en el Ejecutivo: "Echar la culpa solo al Gobierno de turno me parece superficial".

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