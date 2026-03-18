Avance | A las 23h
“Parece que tenéis ochenta años”: Daniela y Salma defienden el reguetón ante sus padres
Los Sánchez Saborido han cogido un coche para seguir recorriendo Japón con destino al resort. Durante el trayecto Susana Saborido se queja de la música de sus hijas. No te lo pierdas, esta noche a las 23:00 horas en Antena 3.
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Joaquín se ha mostrado entusiasmado de poder hacer un viaje en familia, Susana Saborido también está de acuerdo, pero ha querido poner un pero, la música que ponen Daniela y Salma durante los trayectos.
Las jóvenes han atacado a su madre defendiendo lo que escuchan, “parece que tenéis ochenta años” han asegurado Daniela y Salma en defensa del reguetón.
Bailando y divirtiéndose durante el trayecto, los Sánchez Saborido han sufrido un inesperado contratiempo en el coche descapotable. La lluvia ha empezado a mojaros de repente.
Corriendo, Joaquín ha intentado poner la capota del coche mientras Susana Saborido y sus hijas no paraban de gritar. No te pierdas el nuevo programa de El capitán en Japón esta noche a las 23:00 horas en Antena 3.
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