Trancas y Barrancas ponen a prueba a Ana Torroja con el juego más difícil de El Hormiguero

La visita de Ana Torroja a El Hormiguero dejó uno de los momentos más especiales de la noche gracias a Trancas y Barrancas, que prepararon una sección muy especial para la artista.

El reto consistía en adivinar canciones escuchando solo un microsegundo de audio, una prueba tan complicada como divertida en la que la cantante demostró su oído musical. Entre los temas que tuvo que identificar estuvieron clásicos como ‘Amante bandido’ de Miguel Bosé, ‘Quiero tener tu presencia’ de Seguridad Social o ‘Maquillaje’ de Mecano.

Fue precisamente este último tema el que dio lugar al gran momentazo de la noche. En honor a su etapa en Mecano, Ana Torroja no dudó en cantar a capella ‘Maquillaje’, desatando la emoción del público y llenando el plató de nostalgia. ¡Así lo vivimos!