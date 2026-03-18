Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Momentazo!

Trancas y Barrancas ponen a prueba a Ana Torroja con el juego más difícil de El Hormiguero

La artista se enfrentó al reto de reconocer canciones en apenas un instante y acabó regalando uno de los momentos más emotivos de la noche.

Ana Torroja

Publicidad

El Hormiguero
Publicado:

La visita de Ana Torroja a El Hormiguero dejó uno de los momentos más especiales de la noche gracias a Trancas y Barrancas, que prepararon una sección muy especial para la artista.

El reto consistía en adivinar canciones escuchando solo un microsegundo de audio, una prueba tan complicada como divertida en la que la cantante demostró su oído musical. Entre los temas que tuvo que identificar estuvieron clásicos como ‘Amante bandido’ de Miguel Bosé, ‘Quiero tener tu presencia’ de Seguridad Social o ‘Maquillaje’ de Mecano.

Fue precisamente este último tema el que dio lugar al gran momentazo de la noche. En honor a su etapa en Mecano, Ana Torroja no dudó en cantar a capella ‘Maquillaje’, desatando la emoción del público y llenando el plató de nostalgia. ¡Así lo vivimos!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Ana Torroja

Trancas y Barrancas ponen a prueba a Ana Torroja con el juego más difícil de El Hormiguero

Imagen del coronel

Un coronel, sobre la guerra de Irán: "Irán no es una amenaza para EEUU, pero sí lo es para Israel"

Daniela y Salma defienden el reguetón ante sus padres

“Parece que tenéis ochenta años”: Daniela y Salma defienden el reguetón ante sus padres

Mario Casas y Mariela Garriga
A las 21:45 horas

Esta noche, Mario Casas y Mariela Garriga serán los protagonistas en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista a Ana Torroja en El Hormiguero
Mucho arte

Así ha sido la entrevista completa a Ana Torroja en El Hormiguero

ciencia
Ciencia

Una llama recorre el público en el experimento más brutal de El Hormiguero

Marron volvió a sorprender con uno de sus experimentos más ambiciosos: crear una llama que recorriera un tubo de 50 metros atravesando el plató.

El gastronómico homenaje de David de Jorge a Ana con su "brocheta de gamba Torroja"
Imperdible

El gastronómico homenaje de David de Jorge a Ana con su "brocheta de gamba Torroja"

El chef del programa ha preparado un plato de lo más delicioso para celebrar la visita de la célebre cantante.

"La sombra es muy larga": Ana Torroja habla sobre su etapa como vocalista de Mecano

"La sombra de Mecano es muy larga": Ana Torroja recuerda su pasado musical

Alejandro da vía libre a Javier para que luche por el bote: ¡a sólo dos letras en El Rosco!

Alejandro da vía libre a Javier para que luche por el bote: ¡a sólo dos letras en El Rosco!

Cristina Medina pone voz a los enfermos de cáncer: “Queremos vivir y no sobrevivir”

Cristina Medina pone voz a los enfermos de cáncer: “Queremos vivir y no sobrevivir”

Publicidad