Las dos versiones contradictorias de Dani Alves y la chica que le denuncia por violación: ¿Quién entró primero al baño?

Jesús Albalad, periodista de El Periódico, ha tenido acceso al recurso que ha presentado Cristóbal Martell, nuevo abogado de Dani Alves, para intentar sacar a su cliente de prisión y desmontar las acusaciones de agresión sexual que mantiene una joven de 23 años. La denunciante asegura que sufrió una violación en los baños de un reservado de la discoteca Sutton (Barcelona).

El nuevo abogado de Alves mantiene que las relaciones fueron consentidas y la víctima entró en el baño privado dos minutos después de que lo hiciera el exjugador del Fútbol Club Barcelona.Sostiene que aún está por ver la contestación del fiscal y de la acusación particular, que es el paso que viene ahora. Mantiene que es una estrategia de defensa basada en las imágenes.

Albalad aún no ha tenido acceso a las imágenes y desconoce lo reveladoras que puedan ser. La víctima mantiene ante la jueza y los Mossos que Alves le hace una indicación para entrar en un sitio que no sabe cuál es y cuando entra ve un retrete y un lavamanos. "Ella dice que intenta salir y Dani Alves le cierra la puerta y le impide salir del habitáculo. Según ella ahí es cuando se produce la agresión sexual

El abogado de la defensa está buscando las contradicciones del testimonio de la víctima en la que basar sus argumentos y mantiene además que en ningún momento se ve a Dani Alves haciéndole esa señal de entrada al baño a la chica. El abogado plantea que no es una zona cerrada del reservado sino que da a la pisa y es abierta. De ser así no hay ese grado de intimidación. En cuanto a lo que ocurrió dentro del baño allí será la palabra de uno contra la del otro.

La reacción de Joana Sanz, esposa de Alves

Las últimas informaciones apuntan a que Joana Sanz habría pedido el divorcio a Alves a través de sus abogados. Señala el periodista que aunque esto no le conste lo que sí es cierto es que entre ambos existe un distanciamiento. Alves ha presentado en el juzgado como garantía de arraigo la vivienda que tiene en Esplugas que es donde vive la mujer. "Me han comentado que ella se fue a vivir a casa de una amiga para tener consuelo en estos momentos duros para ella. Será importante ver la reacción de ella, no a nivel procesal, pero sí a nivel social y de opinión publica".