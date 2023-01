Dani Alves: "Aceptaré lo que venga, no me asusta nada"

Hoy puede ser un día importante en el caso Dani Alves. Cristóbal Martell, el abogado del futbolista, tiene previsto presentar hoy el recurso contra el auto de prisión. El diario La Vanguardia informa que será este lunes cuando el mediático letrado presente ese escrito con el que tratará de convencer a la jueza de que no existe riesgo de fuga.

El abogada de Dani Alves habló con Antena 3 Noticias y confirmó que Dani Alves está dispuesto a aceptar cualquier medida de control (pulsera, retirada de pasaporte, firma cada día en el juzgado) para poder salir de prisión y permanecer en su domicilio de Barcelona hasta que se celebre el juicio por la supuesta violación que habría cometido en la discoteca Sutton.

Las últimas informaciones sobre la situación de Dani Aves las ofrece la periodista Mayka Navarro en el diario La Vanguardia. Según sus fuentes, aseguran que Dani Alves habría dicho en la cárcel que "aceptaré lo que venga" y que a lo largo de su vida ya se ha tenido que enfrentar a "situaciones muy difíciles y complicadas".

"Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada", habría asegurado Dani Alves según el medio catalán.

La periodista de La Vanguardia confirma que el recurso de apelación de Cristóbal Martell presenta "garantías a los magistrados de que el brasileño permanecerá en su domicilio de Barcelona el tiempo necesario hasta la celebración del juicio".

Por último, el diario La Vanguardia explica que Dani Alves sí ha reconocido las relaciones con la joven que le ha denunciado por una supuesta violación, pero que esas relaciones se llevaron a cabo "con el consentimiento de la mujer".

Por el momento, todos los indicios y hallazgos de los Mossos parecen incriminar a Dani Alves en la supuesta violación, acusación por la que lleva en prisión desde el viernes 20 de enero. El testimonio de la joven de 23 años siempre ha sido el mismo, una solidez que contrasta con las tres versiones que ha ofrecido el futbolista hasta la fecha.

El programa 'Y Ahora Sonsoles' ha sacado a la luz las imágenes en exclusiva del lugar de la presunta agresión sexual, una zona VIP en la discoteca Sutton de Barcelona.