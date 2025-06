Dos jueces discrepan sobre la petición de imputar al ministro Bolaños: Del "ni pies ni cabeza" a la "prudencia"

"No tiene ni pies ni cabeza", afirma el magistrado José Antonio Martín Pallín sobre la petición enviada por el juez Juan Carlos Peinado al Tribunal Supremo para que impute al ministro Félix Bolaños. "Criticar la Exposición Razonada enviada por el juez, mientras esperamos ver qué resuelve el Tribunal Supremo, es faltar a la prudencia", considera Manuel Ruiz de Lara, también magistrado. Son las dos posiciones enfrentadas de los integrantes de la Mesa de la Justicia, del programa Espejo Público, al analizar el escrito enviado por el juez Peinado al Tribunal Supremo en el que expone las razones que, según su criterio, deberían llevar al alto tribunal a investigar a Bolaños por delitos de malversación de caudales públicos y falso testimonio.

Bolaños es ministro y, por tanto, aforado. Sólo el Tribunal Supremo podría iniciar diligencias contra él en las que figurara como investigado. Por eso, Peinado ha enviado al Supremo esa Exposición Razonada derivada de sus investigaciones sobre la contratación de una asistente personal para la esposa del presidente Sánchez. "Yo pienso que el Tribunal Supremo lo primero que va a decir es que no es una exposición motivada sino una exposición caprichosa", añade Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, y añade: "A la vista del contenido de esa exposición, es demasiado exuberante, podría haber dicho lo mismo en cinco o seis folios". El escrito del juez Peinado tiene 32 folios.

"Así funciona un estado de derecho"

"Lo que tenemos es el funcionamiento normal de un estado de derecho -, opina, en cambio, Ruiz de Lara-. Se ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo y le corresponde ahora a ese tribunal ver si hay indicios racionales de criminalidad, archivar esa exposición o devolverla al juez para que siga practicando diligencias que puedan hacerse". Para el magistrado "calificar de barbaridad la instrucción de Peinado es propio de alguien que no respeta el estado de derecho; me parece interesante que el señor Bolaños, ahora sí, diga que respeta al Tribunal Supremo, cosa que no hizo con el procesamiento del Fiscal General del Estado". Responde así el juez a las críticas desde algunos sectores políticos y judiciales la investigación de Peinado.

El magistrado Martín Pallín no comparte esa valoración. "El juez Peinado está faltando al artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se le dice a los jueces que se debe actuar con la mayor celeridad posible-, señala-. El juez Peinado se lo está saltando a la torera porque lleva ya un año y cuatro meses con una tramitación que pretende alargar hasta el infinito". En Espejo Público el juez emérito cuestiona el delito de malversación. "Es muy curioso porque se supone que se ha utilizado a una persona a la que se paga con fondos públicos para fines privados o distintos de los que podía realizar y esto no es cierto, hablamos de algo tan normal como que la esposa de un presidente de Gobierno tenga alguna persona que le ayude", afirma. Considera también que para acusar de falso testimonio a Bolaños habría que esperar a que la investigación concluya para determinar si ha mentido o no en su declaración como testigo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.