Pedro Sánchez asegura que investigan las causas del apagón "con prudencia y rigor" y promete "llegar hasta el final"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que el Ejecutivo está decidido a esclarecer "hasta el final" las causas del apagón que afectó el pasado 28 de abril a buena parte de la península. Durante su intervención en la 40ª Reunió del Cercle d’Economia, en Barcelona, ha afirmado que el Gobierno está actuando "con rigor, prudencia, transparencia y colaboración con las operadoras" desde el primer momento.

Sánchez ha remarcado la respuesta ejemplar de la ciudadanía ante la emergencia: "Nuestra voluntad es firme. Queremos llegar hasta el final para saber qué ha causado este incidente, pero lo que sí que ya sabemos es que España respondió como el gran país que es ante un problema sobrevenido". En su opinión, la sociedad española "ha dado una lección de civismo, calma y solidaridad", y ha asegurado que "ninguna sociedad del mundo hubiera respondido mejor que la nuestra".

Además, ha explicado que el Ejecutivo tiene como objetivo reforzar un sistema eléctrico que, a su juicio, ya ha demostrado ser robusto, como lo evidenció la rápida recuperación del servicio tras el incidente. "Lo haremos atendiendo al interés general, no a ninguna agenda particular", ha afirmado. En ese sentido, reiteró que el Gobierno seguirá apostando por la "imprescindible transición energética", que considera clave no solo para lograr más seguridad y competitividad, sino también para avanzar hacia una energía más barata y sostenible.

En este contexto de transformación energética, Sánchez ha recordado que el precio de la electricidad en España es actualmente un 30 % más bajo que la media europea.

Anuncia una consulta pública sobre la OPA de BBVA a Banco Sabadell

Junto a estas declaraciones, el presidente ha anunciado la apertura este martes de una consulta pública sobre la oferta pública de adquisición (opa) del BBVA sobre Banco Sabadell. El objetivo, según explicó, es recoger las opiniones de asociaciones, ciudadanos y entidades interesadas antes de que el Ministerio de Economía decida si eleva la operación al Consejo de Ministros.

Sánchez ha insistido en que el análisis se hará bajo criterios de interés general y con todas las garantías: "Queremos tomar esa decisión escuchando a todos los actores". Esta consulta pública se produce después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) diera su aprobación a la operación, aunque imponiendo condiciones.

Finalmente, Sánchez ha asegurado que el objetivo del Gobierno es apoyar a las empresas para que crezcan en "volumen y competitividad", pero siempre respetando el marco regulatorio y el equilibrio económico del país.

