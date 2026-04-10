Se dispara el fraude a las aseguradoras: "Vemos desde la coja que camina hasta el ciego que ve"

Las estafas a las aseguradoras se han disparado en España. Cada vez son más elaboradas, más premeditadas y, en muchos casos, organizadas por auténticas redes criminales. "Ahora existen muchas redes internacionales que son verdaderos profesionales en este tipo de estafas", explica la abogada Montse Suárez.

Uno de los casos más llamativos es el de un hombre que reclamaba 40.000 euros tras asegurar que no podía moverse por un accidente. Sin embargo, fue grabado montando en bicicleta, subiendo cuestas y haciendo vida completamente normal. Cazado y retratado.

La tecnología también juega un papel clave. La Inteligencia Artificial se está utilizando para manipular pruebas, como imágenes de supuestos daños en viviendas. En un caso reciente, una vitrocerámica aparentemente rota resultó ser una imagen falsa tras una investigación.

Empresas, comercios y autónomos tampoco se quedan atrás. Algunos aprovechan fenómenos meteorológicos para presentar partes fraudulentos. Una compañía llegó a reclamar 200.000 euros por un techo supuestamente destrozado, pero un dron reveló que los daños eran mínimos.

Los fraudes también incluyen accidentes provocados entre conocidos para cobrar indemnizaciones de hasta 50.000 euros o lesiones fingidas. Un joven que aseguraba sufrir graves daños en rodilla y tobillo fue grabado saltando vallas y conduciendo una moto. Pretendía cobrar 150.000 euros.

Los fraudes relacionados con Inteligencia Artificial han subido hasta un 30%

Este tipo de engaños han aumentado en los últimos años: los fraudes, en general, han crecido tres puntos, mientras que los relacionados con Inteligencia Artificialhan subido hasta un 30%. En total, el impacto económico anual ronda los 800 millones de euros.

Para combatir esta situación, las aseguradoras recurren cada vez más a detectives privados. "Tenemos días en los que triplicamos los seguimientos para conseguir pruebas válidas judicialmente", señala Nuria Pujol, directora general de Detectives Business World.

Las regiones con mayor índice de fraude son Melilla (11,66%), Navarra (3,21%) y Canarias (2,85%). Además, los datos reflejan que los hombres cometen más estafas que las mujeres, especialmente en la franja de edad entre los 30 y los 45 años.

El fraude evoluciona, pero también lo hacen los métodos para detectarlo. Tecnología, vigilancia y pruebas cada vez más precisas son ahora las herramientas clave para desenmascarar a quienes intentan vivir de la picaresca.

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