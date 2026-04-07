Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Fraudes

Espías, drones y herramientas de inteligencia artificial, los métodos más usados para destapar los fraudes al seguro

El fraude al seguro en España mantiene una tasa estable, pero cambia de forma. La digitalización dispara la detección y el fraude premeditado gana terreno.

Fraude seguros

El fraude al seguro no para de crecer: casi 24.000 casos detectados en 2025 | Antena 3 Noticias

Publicidad

Marta Moreno
Publicado:

La tecnología se consolida como el principal aliado de las aseguradoras en la lucha contra el fraude. Según el XIII Mapa AXA del Fraude en España, la compañía ha elevado en 2025 la detección de fraude a través de medios digitales hasta el 36%, seis puntos más que el año anterior.

El cambio es más significativo si se compara con el año 2013, cuando el 97% de los fraudes se detectaban manualmente y solo un 3% afloraba mediante herramientas digitales. Hoy, el uso de sistemas automatizados y análisis de datos permite investigar menos casos, pero con mayor precisión y eficacia.

La tasa de fraude se estabiliza por debajo del 2%

A pesar del aumento en la detección, la tasa de fraude en España se mantiene contenida. En 2025 se situó en 1,92%, consolidando la tendencia de estabilidad iniciada tras la pandemia.

Más casos detectados, misma proporción

El número de fraudes identificados ha crecido notablemente en la última década, pasando de 15.000 en 2012 a cerca de 24.000 en 2025. El volumen total de siniestros se mantiene estable en torno al millón anual, lo que explica que el porcentaje no se dispare.

El fraude premeditado alcanza su nivel más alto en ocho años

Uno de los cambios más relevantes es la transformación del perfil del fraude. El fraude oportunista, vinculado a exageraciones o aprovechamiento de siniestros reales cae. El fraude premeditado crece seis puntos hasta alcanzar el 46,3%, la cifra más alta de los últimos 8 años. Este dato apunta a una mayor planificación y uso de herramientas avanzadas, como la manipulación de imágenes o documentos generados con inteligencia artificial.

El peso del perfil masculino

El seguro de automóviles sigue concentrando el mayor porcentaje de fraude, con cifras que se estabilizan en torno al 55-56% del total. En este ramo, los hombres protagonizan el 73% de los casos de fraude, pese a representar el 71% de la cartera. Indica una ligera mayor propensión a defraudar frente a las mujeres.

Canarias entra en el mapa del fraude

El análisis territorial también deja cambios relevantes. Canarias entra en el grupo de comunidades con mayor tasa de fraude, desplazando a Andalucía del podio. Regiones como Cantabria, Melilla o Navarra mantienen posiciones destacadas. Madrid, País Vasco y Cataluña registran tasas más bajas, con las comunidades con menor incidencia en la última década.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Continúan las labores de búsqueda de Juan Víctor, el joven desaparecido en el río Miño tras un accidente de kayak

Siguen buscando al joven desaparecido en el río Miño tras un accidente de kayak

Publicidad

Sociedad

Fraude seguros

Espías, drones y herramientas de inteligencia artificial, los métodos más usados para destapar los fraudes al seguro

La Policía Nacional detiene a más de 60 personas en 2026 por robos en el interior de vehículos en Palma

Una niña de 6 años, agredida sexualmente por un amigo de sus padres en Castellón

Un grupo de jóvenes observa cómo uno de ellos le propina una paliza a un menor de edad en Sant Joan de Vilatorrada, Barcelona.

Duras imágenes: Un menor recibe una paliza brutal a plena luz de día en Sant Joan de Vilatorrada, Barcelona

Estaban rodeados de excrementos, conviviendo con sus propios desechos
Maltrato animal

Investigado por maltrato animal el dueño de 29 perros, 6 de ellos recién nacidos: convivían entre excrementos

Hospital General de Valencia
Valencia

Indemnizarán con 225.000 euros a la familia de una paciente que murió por pancreatitis tras 36 horas en Urgencias en un hospital

Consulta de médico
Insultos racistas

Un enfermero de Gran Canaria denuncia insultos racistas por parte de un paciente: "Vuélvete en patera"

La agresión la ha sufrido un enfermero del Hospital Insular de Gran Canaria, al que un paciente profirió insultos como "esclavo", "negro de mierda" o "vuélvete en patera".

Imagen del intento de robo a unos turistas en Barcelona
BARCELONA

Intentan robar a la fuerza a plena luz del día a una familia de turistas en Barcelona

La familia que estaba de vacaciones, fue abordada por dos individuos protagonizando un momento violento a plena luz del día en mitad de Barcelona.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, martes 7 de abril de 2026

Vista del incendio forestal en el monte Galleiro, a 6 de abril de 2026, en Ribadetea, Ponteareas, Pontevedra, Galicia (España)

Los incendios en Galicia, Asturias y Cantabria provocan varios desalojos y mantienen decenas de focos activos

El expresidente peruano Alberto Fujimori en una foto de archivo

Efemérides de hoy 7 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 7 de abril?

Publicidad