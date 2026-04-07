Espías, drones y herramientas de inteligencia artificial, los métodos más usados para destapar los fraudes al seguro

La tecnología se consolida como el principal aliado de las aseguradoras en la lucha contra el fraude. Según el XIII Mapa AXA del Fraude en España, la compañía ha elevado en 2025 la detección de fraude a través de medios digitales hasta el 36%, seis puntos más que el año anterior.

El cambio es más significativo si se compara con el año 2013, cuando el 97% de los fraudes se detectaban manualmente y solo un 3% afloraba mediante herramientas digitales. Hoy, el uso de sistemas automatizados y análisis de datos permite investigar menos casos, pero con mayor precisión y eficacia.

La tasa de fraude se estabiliza por debajo del 2%

A pesar del aumento en la detección, la tasa de fraude en España se mantiene contenida. En 2025 se situó en 1,92%, consolidando la tendencia de estabilidad iniciada tras la pandemia.

Más casos detectados, misma proporción

El número de fraudes identificados ha crecido notablemente en la última década, pasando de 15.000 en 2012 a cerca de 24.000 en 2025. El volumen total de siniestros se mantiene estable en torno al millón anual, lo que explica que el porcentaje no se dispare.

El fraude premeditado alcanza su nivel más alto en ocho años

Uno de los cambios más relevantes es la transformación del perfil del fraude. El fraude oportunista, vinculado a exageraciones o aprovechamiento de siniestros reales cae. El fraude premeditado crece seis puntos hasta alcanzar el 46,3%, la cifra más alta de los últimos 8 años. Este dato apunta a una mayor planificación y uso de herramientas avanzadas, como la manipulación de imágenes o documentos generados con inteligencia artificial.

El peso del perfil masculino

El seguro de automóviles sigue concentrando el mayor porcentaje de fraude, con cifras que se estabilizan en torno al 55-56% del total. En este ramo, los hombres protagonizan el 73% de los casos de fraude, pese a representar el 71% de la cartera. Indica una ligera mayor propensión a defraudar frente a las mujeres.

Canarias entra en el mapa del fraude

El análisis territorial también deja cambios relevantes. Canarias entra en el grupo de comunidades con mayor tasa de fraude, desplazando a Andalucía del podio. Regiones como Cantabria, Melilla o Navarra mantienen posiciones destacadas. Madrid, País Vasco y Cataluña registran tasas más bajas, con las comunidades con menor incidencia en la última década.

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