Diego Revuelta muestra el lado más desconocido de la cirugía estética: Así son las 'Botox Party'

Nuestro compañero Diego Revuelta se adentra por una semana en el mundo de las cirugías plásticas y retoques estéticos donde encontramos a gente irreconocible tras operarse. Conocemos a una de las mujeres con el pecho más grande de España, se llama Cristin y tiene 7 operaciones de cirugía estética más unos implantes de 2.000 centímetros cúbicos. Cristin: "Me puse el pecho, un relleno de glúteo, la lipo, labios, botox, la rinoplastia, en Colombia los dientes..." "Hay cosas pequeñitas, cambios sutiles que hacen que te veas mejor."

Cristin afirma que recibe críticas de mujeres por envidia ya que se sienten amenazadas, pero también recibe muchas alabanzas de los hombres: "Las mujeres se sienten intimidadas, se ofenden. Están incomodas, me miran fijamente." A Cristin le gusta la cirugía estética y nos explica como fue su proceso de verse cambiada todo el rato: "Al principio duro. Es complicado, es muy fácil hacerte adicto a la cirugía estética, como tengas suerte y te veas bien, es un vicio."

Otro de nuestros protagonistas es Gabriel quien se ha gastado 80.000 euros en operaciones y una de ellas ha sido la del cambio de color de ojos, el primer español en hacerse este tipo de cirugía: "Tengo que decir que me costaba ver de cerca, estaba bastante asustado... Pero ahora veo perfecto, me ha bajado bastante el color." Además Gabriel también nos enumera todas las operaciones a las que se ha sometido: "Abdominoplastia, dos ginecomastia, tres lipoescultura, transferencia de glúteos, marcación abdominal, injerto capilar, la queratopigmentación de los ojos, los labios..." Aunque Gabriel se ha sometido a muchas operaciones estéticas afirma que no se considera adicto a estas cirugías pero que se ha dejado mucho dinero y que ha recibido más críticas que alabanzas: "Me han deseado que ojalá me quede ciego."

¿Qué es una BOTOX PARTY?

En Clínicas Menorca el Doctor Ángel Martín nos explica el aumento de las intervenciones estéticas en un 268%: "Fundamentalmente han aumentado porque la cirugía estética se ha socializado y los hombres se han incorporado un 30% más en nuestras consultas. Yo creo que es muy adicto."

Nos colamos en una bótox party donde te juntas en casa con amigos y un doctor te pincha: "Una botox party es una reunión de amigas donde va alguien que les pone botox." Un testigo nos cuenta como es el procedimiento de esta fiesta: "Quedas con amigos en una casa, llega un doctor con botox y ácido hialurónico y bueno, estas un rato ahí charlando y nos pincha a todos." "El resultado fue maravilloso y claro el precio es muchísimo más bajo que lo que te pueda costar en cualquier otra clínica, porque yo cuando voy a una clínica pago por el botox unos 300 euros y en este caso me costó el vial 100 o 120 euros. Sin duda volvería a repetirlo."

El Doctor Ángel Martín quiere hacer hincapié en que esto es ilegal: "Es ilegal, un médico no va a ir a hacer esto en un chalet ni un piso." ¿Pero cómo se reúnen en estas casas? Nuestro testigo nos lo cuenta: "A través de una persona conocida, me dijo que tenía un amigo que era médico y que sabía hacer esto perfectamente. Por eso, decidí probar." "Fue una quedada con seis personas y este especialista, una cosa muy normal pero en una casa. Yo de hecho, me rellene con ácido hialurónico los labios."

¿Son las cirugías estéticas una adicción? ¿Cómo adquiere una persona que no es sanitaria viales de botox y ácido hialurónico?