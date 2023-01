La desgarradora historia de la hermana de Georgina Rodríguez: "No quiere saber nada de mí, no sé si le doy vergüenza"

Patricia y Georgina Rodríguez son hermanas por parte de padre. El padre de ambas mantuvo una relación simultánea en el tiempo con la madre de las dos. Cuando la madre de Patricia murió ella tenía tan solo 11 años y su padre acababa de entrar en la cárcel. Cuenta Patricia que entonces la madre de Georgina decidió internarla en un reformatorio. Su infancia estuvo marcada por las carencias afectivas y los problemas económicos.

Ahora vive en Castellón y tiene 3 hijos a los que atender, no tiene dinero ni para pagarles los estudios. Intenta llevar una vida normal en una casa con pocas comodidades. Su cocina hace las veces de dormitorio con 2 colchones extendidos en el suelo, si llueve las goteras se abren paso en el salón y para cocinar pide ayuda a una vecina o a su suegra.

"No sé si se avergüenza de mí"

Patricia lamenta que apenas tiene para comer y por ello ha decidido hacer pública su situación. Habló con Georgina por última vez antes de morir su padre hace 3 años. Asegura que le dijo que le daría las cenizas, algo que aún no ha sucedido. Desde entonces no tienen ninguna relación con Georgina ni con Ivana, la otra hermana que tienen en común, aunque entre ellas sí se relacionan.

No entiende por qué no tienen relación con ella: "No sé si es que se avergüenzan de mí". Asegura que no le mueve el lucro económico para contar este caso sino recuperar la relación con su hermana. No tiene su teléfono móvil ni sabe cómo llegar a ella. Cuenta que cuando murió su padre su otra hermana, Ivana, le pidió que se quedara al margen ahora que Georgina había empezado una relación sentimental con Cristiano Ronaldo.

"Nadie se ha hecho cargo de mí, me he tenido que criar en la calle"

"Me quedé sin madre a los 11 años, Nadie se ha hecho cargo de mí, me he tenido que criar en la calle y empezar la casa por el tejado por cómo se ha dado la situación. Tuve a mis hijos muy joven y la situación de la vida no me ha ayudado mucho", cuenta. Ahora está con el padre de sus hijos pequeños pero es ella sola la que los saca adelante. Ha encontrado un trabajo de un salario bajo que apenas le llega para cubrir los gastos.

"Me da mucho dolor verme así y comprobar que yo no significo nada para ella ni para la familia", apunta. Cuenta que su padre fue a prisión "porque era traficante, tenía sus clubes vivió en esa vida. "Todo lo bueno se acaba", mantiene.