Georgina Rodríguez estalla en Instagram por la suplencia de Cristiano Ronaldo ante Suiza

Sigue la polémica con Cristiano Ronaldo en la selección portuguesa. Ni siquiera el pase a cuartos del Mundial de Qatar tras su demoledor triunfo ante Suiza por 6-1 ha podido acallar el impacto de la suplencia de Cristiano Ronaldo. Su novia, Georgina Rodríguez, ha estallado en su cuenta de Instagram enviando un dardo al seleccionador, Fernando Santos.

"Mientras los once jugadores cantaban el himno todos los objetivos puestos en ti. Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre", escribió la modelo e influencer española junto con un vídeo en el que vemos cómo los medios gráficos apuntaban hacia el banquillo mientras sonaba el himno portugués. Pero el mensaje de Georgina no terminó ahí y acabó refiriéndose explícitamente a Fernando Santos: "Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando sigáis de la mano y nos hagáis vibrar una noche más".

El cambio ante Corea incrementó la tensión

La tensión entre Cristiano Ronaldo y Fernando Santos alcanzó su punto cumbre durante el choque entre Portugal y Corea del Sur, cuando el entrenador luso decidió sustituir al exjugador del Real Madrid y este se cabreó: "Tienes una prisa de cojones por quitarme", aseguró Ronaldo, que más tarde quiso aclarar que sus palabras iban dirigidas a un jugador rival que le apremiaba para salir del césped.

Con todo, en la previa del choque ante Suiza, Fernando Santos expresó públicamente que no le había gustado la reacción de su capitán. "¿Si he visto luego las imágenes? Sí. ¿Si me ha gustado? Nada. Realmente no me gustó nada. Pero a partir de ahí, esos temas se resuelven en casa".

Niega tenerlo cerrado con el Al Nassr saudí

Por otro lado, Cristiano Ronaldo negó haberse comprometido con el Al Nassr Saudí. Cristiano fue suplente y saltó al campo en la segunda parte. Apenas se detuvo en la zona mixta del estadio de Lusail. Al ser preguntado por su fichaje por el Al Nassr dijo: "No, no es cierto".

Además, el ya exjugador del Manchester United deseó una pronta recuperación a Pelé: "Mejoría para Pelé. Nuestro rey tiene que mejorar, es lo que queremos". Al ser preguntado si su sueño es ser campeón del mundo, el goleador luso dijo que "claro que sí".