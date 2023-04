Las desaladoras, una alternativa para obtener agua ante la sequía

La sequía que vivimos actualmente tanto en Europa como en España hace más que necesario buscar soluciones al problema del agua. Las desaladoras son precisamente una de esas soluciones por las que apuestan los expertos. Idaira Sánchez Santana, es jefa de planta de la desaladora de Arucas-Moya en Gran Canaria y nos asegura que sí es viable trasladar las desaladoras a otros puntos de España, siempre que sea en zona de costa: “Hoy por hoy el viable, nosotros funcionamos y el 90% de la población se abastece de agua desalada”. Aunque Idaira puntualiza: “No vale construir desaladoras y luego dejarlas paradas, sino operarlas al 100% en función de la demanda”. Esta jefa de planta matiza que trasladar esa agua desalada a la península supondría un coste energético importante y sugiere que para combatir la sequía “en zona de interiores lo importante sería hacer uso del agua depurada, de la reutilización del agua”.

Visitamos una desaladora

Canarias es pionera en el uso de desaladoras para combatir el problema del agua. Sólo en la isla de Gran Canaria cuentan con 46. Carmelo Santana, gerente del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, nos cuenta cómo es el proceso técnico para desalar el agua: “El proceso de desalación de agua de mar es un proceso sencillo, en el que hacemos pasar agua de mar a través de una membrana semipermeable, aplicando presión, superando esa presión osmótica que tiene el agua de mar para obtener agua con una reducción de sales del más del 99%”.

Uso para la agricultura

A nivel mundial el 3% del agua desalada se utiliza para la agricultura. Ese porcentaje en España es del 23%. En Gran Canaria el 90% el agua que utilizan los agricultores es agua regenerada. Como en el caso de Rafael, que nos asegura que “si no fuera por ese tipo de agua no tendríamos recursos para poder regar”. Rafael también nos confiesa: “Tenemos un clima favorable, tenemos sol pero no llueve lo que debería llover”. Este agricultor canario nos detalla cuál era el problema: “El agua que antes se sacaba del subsuelo es un agua fósil, esa agua ya no se puede sacar o en la que hay se produce la infiltración maligna. Se desalan los pozos y no es buena. Entonces hay que usar este otro recurso”.

Gracias a estos recursos en un territorio limitado por la insularidad y donde escasamente llueve este gesto, abrir el grifo, ya no tiene las limitaciones de antaño. Así nos lo confirma un vecino: “En esta casa que es muy antigua, antiguamente se iba a buscar el agua muy lejos. Ahora con un simple gesto ya tenemos agua y podemos fregar. Y gracias a una desaladora y una potabilizadora todo solucionado”.