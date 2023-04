La sequía pone en jaque a los agricultores: viven una de sus peores cosechas en 30 años

Estamos viviendo el abril más seco en 60 años. Es por ello, que ya hay zonas en nuestro país donde no hay precipitaciones desde hace más de 125 días y donde el promedio de agua caída es de 5 litros. Además, Naciones Unidas acaba de confirmar que el 2022 fue el segundo año más caluroso. Todos estos problemas se ven reflejados en el campo.

Los agricultores viven una de sus peores cosechas en 30 años. No hay agua y por lo tanto, muchos cultivos se están echando a perder. Ellos nos cuentan que, aunque empiece ahora a llover, muchos cultivos ya no se podrán recuperar. Juanjo, agricultor en Guadalajara, ve perdido su campo de cereales y afirma que sus ganancias son nulas. Esto además, agravará aún más la situación en los supermercados. Los precios van a seguir encareciéndose porque no habrá suficiente para abastecer a toda España.

Lo mismo ocurre con las ganaderías. El cereal este año ha sido tan poco que Jorge ve como día tras día tiene que comprar pienso obligatoriamente para poder alimentar a sus animales. El problema es el precio de este alimento, el año pasado costaba alrededor de 200€ una tonelada, y ahora mismo supera los 400€. Afirma que su finca está tan seca y que ve como día a día se arruina.

Y este, es también ahora el problema de las granjas avícolas. Si las gallinas no disponen de agua, no comen y por lo tanto, no producen. El caso del huevo es uno de los más significativos, su precio se ha visto incrementado un 30% en un año. César, quien tiene a su cargo más de 200.000 gallinas, afirma que el año pasado su coste de producción se situaba en 0,61€ frente al 1,60€ que tienen ahora. Es por ello que no nos asegura su abastecimiento, y nos cuenta las grandes penumbras que han tenido que hacer por no cerrar las puertas de su granja.