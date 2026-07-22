La familiar de la 'Messi de las finanzas' que también ha sido estafada: 200.000 euros en total robados al entorno más cercano

La conocen como la 'Messi de las finanzas'. Se llama Nuria y está acusada de haber estafado a unas 750 personas por un importe que podría situarse entre los 10 y los 30 millones de euros. Entre las presuntas víctimas hay desconocidos, personajes conocidos y hasta familiares.

Su estrategia consistía en proyectar una imagen impecable y profesional. Se presentaba como consultora de negocios e inversora en proyectos, lo que le permitía ganarse la confianza de quienes depositaban su dinero en ella. Prometía, por ejemplo, multiplicar por cinco una inversión de 30.000 euros en tan solo un año. Sin embargo, cuando llegaba el momento de recuperar el dinero, los inversores dejaban de obtener respuestas.

Entre las afectadas se encuentra Noelia, familiar de Nuria, quien también asegura haber sido víctima de la estafa pese a haber trabajado con ella durante cuatro meses. "Empecé a darme cuenta cuando las nóminas comenzaron a retrasarse", explica. Según relata, las llamadas de clientes reclamando su dinero eran cada vez más frecuentes: "Me di cuenta de que los clientes no hacían más que llamar y pedir".

Noelia afirma que nunca tuvo acceso a las cuentas de los inversores, por lo que desconocía lo que estaba ocurriendo. Solo en el entorno más cercano de Nuria, el dinero presuntamente estafado asciende a unos 200.000 euros. "Si no, jamás hubiésemos invertido", asegura. "Eran los ahorros de toda nuestra vida".

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