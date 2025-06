Denuncia una violación en Murcia: "Una voz me dijo que me iban a duchar porque sangraba mucho por el ano"

"Me llevó a un piso y cuando llegamos el tal Carlos me ofreció un zumo. Yo me lo tomé. Me quedé como dopado. Después me inyectó algo en los brazos y ya no recuerdo más". Es el testimonio de un hombre de 47 años de Murcia, víctima de una presunta agresión sexual con sumisión química.

Todo ocurre el 16 de octubre de 2024. La víctima queda con su presunto agresor a través de una aplicación para ligar , reconoce que nada fue como esperaba. En esa cita y después de beberse la bebida que le ofrece su ligue pierde la consciencia. Cuando despierta, dos hombres desnudos intentan llevarle a un baño "recuerdo una voz que me dice ´vamos a ducharte´, estaba sangrando mucho por el ano. Mientras que me duchan los dos se están riendo de mí" confiesa.

Cuando regresan al salón la víctima ve una pantalla de televisión y se percata que hay una webcam enfocando el lugar en el que se había despertado "en la pantalla aparecían unas treinta personas, como si estuvieran retransmitiendo en vivo, se masturbaban mientras veían lo que sucedían".

"Te han desgarrado todo por dentro, tenemos que operar de urgencia"

La víctima sale del piso y a la mañana siguiente acude al hospital, de manera urgente es intervenido quirúrgicamente por una perforación rectal permaneciendo 3 días en la UCI. "El cirujano me dijo, '¿Has tenido relaciones sexuales?'. Le respondí: 'He estado con una persona, pero no me acuerdo de nada'. Y me dijo: 'Pues te han desgarrado todo por dentro. Tenemos que operar de urgencia'»,

Cocaína, fentanilo, morfina y lidocaína

Los análisis toxicológicos que le practican a la víctima detectan un cóctel de fármacos y drogas como cocaína, fentanilo, morfina y lidocaína.

Después de una ardua investigación, los dos hombres son detenidos.

Un tercer detenido

Hace escasos días la víctima señala durante un reconocimiento fotográfico a un tercero, otro posible implicado en la violación que también es detenido. "Lo reconocí inmediatamente, esa cara riéndose de mí... eso no se borra"

Uno de los detenidos es médico

Más Espejo ha tenido acceso al atestado, un informe de 166 páginas, donde se descubre que entre los dos primeros investigados, ahora puestos en libertad condicional con medidas cautelares, se encuentra un médico de profesión.

Susanna Griso y Miquel Valls junto a Toni Cantó, Iñako Díaz-Guerra y Gonzalo Miró han escuchado en primera persona este duro y espeluznante testimonio de la presunta víctima. ¿Habrá más víctimas? La investigación continua abierta.

