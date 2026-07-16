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La Guardia Civil exige dimisiones inmediatas: "Deberían haber dimitido ya; estar imputados daña la reputación del Cuerpo"

El portavoz de JUCIL, Agustín Domínguez, ha asegurado en Espejo Público que la jornada de este 16 de julio, en la que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO) declaran ante el juez, es "uno de los días más importantes que ha tenido la Guardia Civil desde que estamos en democracia", matizando que lo es "en negativo".

La Guardia Civil exige responsabilidades.

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Jorge Aranda
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Agustín Domínguez ha explicado que desde el sindicato esperan que ambos "sean fieles al lema de la Guardia Civil" y comparezcan "con total claridad y transparencia". Sin entrar en valoraciones políticas y "respetando escrupulosamente la presunción de inocencia", ha insistido en que, a juicio de JUCIL, "no deberían estar" en sus cargos; "tendrían que haber dimitido ya".

El portavoz del sindicato considera que el hecho de que ambos estén investigados "crea una campaña injusta sobre la reputación de la Guardia Civil", una situación que, en su opinión, "no se tendría que haber permitido". En este sentido, defiende que deberían haber sido apartados temporalmente de sus responsabilidades "hasta que salga la resolución judicial". "Si no son culpables, habrá que recibirlos con honores; y si son culpables, que dimitan y cumplan lo que tengan que cumplir", ha añadido.

"Es inadmisible que esto acabe salpicando al trabajo diario de los compañeros"

Sobre el impacto de esta situación entre los agentes, Domínguez ha señalado que existe "malestar" entre los guardias civiles que participaron en las investigaciones. "Es inadmisible que haya sospechas sobre la cúpula de la Guardia Civil y que eso acabe salpicando el trabajo diario de los compañeros", lamenta.

El portavoz de JUCIL ha recordado que sus investigaciones se desarrollan bajo control judicial. "Todo lo que se investiga y todo lo que se realiza es a través del juzgado y de los jueces que lo solicitan", sostiene. De cara al desarrollo de la jornada, Domínguez ha expresado su deseo de que "la Guardia Civil no se vea involucrada en estos asuntos tan turbios" y ha pedido al DAO que "tire de honor y responda con toda sinceridad a todo lo que se le pregunte".

Por último, ha reconocido que, dentro del cuerpo, el caso del director adjunto operativo está generando un mayor impacto. "Duele más porque los guardias civiles realizamos un juramento militar de máxima entrega y que un guardia civil pueda verse imputado por un caso de este tipo duele más. No deja de ser un compañero, aunque sea un jefe".

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