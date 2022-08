Dani Martín pide ayuda tras el robo de su cartera: "Lo que más me duele es una foto de mi hermana, preciosa, y es una putada"

El cantante Dani Martín ha hecho un llamamiento para pedir ayuda y recuperar un objeto de un incalculable valor sentimental. Al artista le robaron la cartera con el DNI y las tarjetas pero pero lo que le preocupa es que también ha desaparecido una fotografía que guardaba con enorme cariño de su hermana Miriam, que murió repentinamente con solo 32 años.

A través de un vídeo difundido por sus redes sociales, Dani Martín explica que le "robaron la cartera con el DNI, el permiso de conducir, las tarjetas de crédito... Que no valen para nada" pero "lo que más me duele es que llevaba una foto de mi hermana, preciosa, y es una putada", por eso pide que "si alguien se le ocurre devolverla porque en realidad no quiere eso, yo sí ,tiene mucho valor para mí".

Miriam Martín murió en 2009 de forma repentina a causa de un infarto cerebral, un trágico suceso que desencadenó en una depresión en el artista que llegó a reconocer que aunque la muerte de su hermana nunca la superará para él resultó liberador escribirle la canción 'Lamento'.