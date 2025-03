"Cuando llego al área de descanso echo las cortinas y no bajo del camión para que no vean que soy mujer": Adriana, camionera

Feminidad y camión no parece que puedan ser sustantivos solapados en la misma ecuación. Con y sin prejuicios, cuesta imaginarlo. No es fácil presenciar cómo una mujer se baja de un tráiler para repostar en una gasolinera. En la barra de un restaurante de carretera 24 horas, no solemos descubrir de madrugada a una chica comiéndose un pepito de ternera mientras el tacógrafo de su camión 'descansa' lo acordado en la ley. Pura probabilidad. Las mujeres transportistas en España no llegan al 4%.

La situación del sector en términos de seguridad, no lo pone fácil. Hace unas semanas veíamos a un chófer grabar desde la cabina de su vehículo el instante exacto en el que estaba siendo robado. Con el sol fuera y con él dentro. En la carretera de Pinto (Madrid), dos coches le bloqueaban el paso y frenaron cualquier atisbo de maniobra para evitar que pudiera escapar. Mientras tanto, le desvalijaban el tráiler a través del conocido como 'método mejicano'. Hasta ahora, no muy frecuente en nuestro país.

INSEGURIDAD Y MACHISMO

"Faltan conductores por culpa de este tema. La inseguridad ha crecido mucho. Una noche en Francia me desperté de madrugada porque sentí que me estaban robando. Había cuatro tíos en un coche quitándome el gasoil". Es el testimonio de Adriana Muresan. Tiene 57 años y lleva más de veinte subida a un camión. Emigró de Rumanía a España para ello. "Mi país no estaba preparado para mujeres transportistas. Me di cuenta de que España tampoco. Cuando busqué trabajo lo primero que me preguntaron es si mi marido no tenía carnet de camión".

Experta en trayectos nacionales e internacionales, Adriana cree que todavía trabaja en un sector machista y donde las mujeres también encuentran amenazas internas. "Yo duermo sin ropa en el camión. Un día tuve que llamar a los gendarmes franceses porque un compañero me estaba acosando y quería tener sexo conmigo. Me decía, ya que estamos solos aquí...".

Los problemas de conciliación familiar y la soledad no son los únicos compañeros de viaje de las conductoras. Adriana, transportista vocacional, es consciente de que la mujer sufre más en el sector. "Cuando llego al parking en el que ya paro, lo que hago es aparcar, poner las luces, echar las cortinas y no bajarme del camión para que no me vean que soy mujer. Es una pena tener que vivir así". Asegura que incluso suele hacer una parada en el área de servicio anterior para asearse y comer, sigue conduciendo unos kilómetros y para a dormir. En tres años como camionera, la valenciana Ainoa Blasco (29 años) también ha vivido una situación similar. La contaba en la sección 'Silva, tras el espejo'. "Una vez un compañero, en un parking, al verme bajar del camión empezó a decirme cosas. Estábamos solos en ese área y me metí en el camión. Esa noche no fui capaz de dormir".

CONDUCIR SIN DESCANSO

Las noches en vela en la cabina de un camión pueden suponer un altísimo riesgo vial para el resto de vehículos que se crucen en ruta. "No duermes, por la mañana sales a la carretera y te tiras jornadas de quince horas conduciendo. Días tras días la fatiga y el estrés se acumulan y eres una bomba de relojería. Ahí llegan los accidentes. Matar a una familia con niños por el hecho de que no podemos descansar".

Así de dura y realista se muestra esta experimentada transportista que se presentó en el Parlamento Europeo abalada por 26.000 firmas del sector para pedir la implementación de mayores medidas de seguridad, mejor iluminación y la prohibición de entrada de coches en áreas de descanso para camioneros. "Los ladrones entran en coche, se esconden y donde hay más cantidad de camiones actúan. En una hora tienen que llevarse todo lo que puedan". Los camioneros tiene que dormir con un ojo abierto. La intranquilidad que les supone estar expuestos a robos y agresiones les atormenta día y noche. Adriana perdió a su amigo Mijail en un área de descanso. Le robaban el gasoil y bajó del camión. Le apuñalaron y lo dejaron abandonado desangrándose. Los delincuentes no escatiman en modus operandi. "Van con cloroformo y lo echan por las rejillas del camión. Con otro amigo mío se pasaron con la dosis y estuvo dormido cuarenta hora. ¡Es que te pueden matar!".

