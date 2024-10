¿Cuáles son los pueblos con mayor y menor renta?: "Si las empresas invirtieran nos iría mucho mejor"

Pozuelo de Alarcón (Madrid) ha mantenido su posición como el municipio con mayor renta per cápita de España. Esta localidad madrileña destaca por ser una de las más prósperas del país, liderando el ranking de ingresos por habitante. Este municipio madrileño tiene una renta media de más de 85.000 euros anuales, 5.000 euros más que el año pasado. El segundo municipio con la mayor renta es Valldemosa, en las Islas Baleares, con más de 67.000 euros de renta media, pasando del puesto 51 el año anterior al número dos en el actual ranking.

Además, otras localidades también de Madrid, como Boadilla del Monte y Majadahonda, se sitúan en los primeros puestos de esta clasificación. Boadilla del Monte, cuneta con unos ingresos de 67.300 euros al año. Este dato refuerza la concentración de riqueza en áreas específicas de la Comunidad de Madrid.

El sur de España concentra los municipios con rentas más bajas

El municipio de menor renta es Huesa, en la provincia Jaén, con una renta bruta media de 13.658 euros. Le siguen, por debajo del umbral de los 14.000 euros en renta bruta media, Higuera de Vargas (Badajoz), con 13.746 euros, Zahínos también en Badajoz con 13.899 euros y Guadahortuna en Granada con 13.885 euros anuales de renta media.

En Pozuelo de Alarcón sus vecinos consideran que "la situación no es esa, Pozuelo es un pueblo de gente trabajadora, gente obrera" dicen que en su localidad "hay zonas que son bastante pobres, además aquí fue la Guerra Civil por lo cual el pueblo quedó destrozado" sin embargo, hay otros vecinos que se sienten satisfechos con estos datos: "a mi me parece bien que se tenga mucho dinero, me parece muy bien que todos lo tengamos".

En Huesa, el pueblo con la renta media más baja de España, sus vecinos se lamentan de esta situación hasta el punto que le llaman el pueblo "de la maleta" porque continuamente, según nos cuentan, tienen que estar viajando a otras localidades para buscar trabajo. Espejo Público ha hablado con José, uno de los pocos jóvenes que trabajan en este pueblo de la provincia de Jaén. Nos comenta que tiene la suerte de trabajar en un hotel del municipio: "soy un afortunado porque tengo mi trabajo aquí todo el año y puedo estar con mi familia" aunque, por desgracia esto no es lo habitual "la mayoría del pueblo en septiembre se va a Francia a la vendimia y en mayo a la cereza".