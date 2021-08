Vecinos de Las Rozas (Madrid) amenazados por unos okupas con cortarles el cuello: "No se puede vivir así"

Un chalet situado en Las Rozas, Madrid, propiedad de una promotora que entró en quiebra, está okupado entre 5 y 6 personas que no dejan de generar problemas de convivencia. Uno de los vecinos asegura: "Hicieron una fiesta que duró dos días, sacan a los perros y los dejan fuera, no dejan de ladrar y se despierta toda la vecindad".

"A cualquier hora entra y sale gente, la música la ponen a tope y han amenazado a varios vecinos", aseguran. Además, una vecina manifiesta que la han amenazado con cortarle el cuello si vuelven a llamar a la Policía. "Nos amenazan de muerte y nos dicen que tengamos cuidado que van a ir a por nosotros, no se puede vivir así", señalan.

Hemos podido hablar con uno de los okupas, el cual señala que "no molestan a nadie y viven tranquilos". Asimismo, apunta: "¿Donde vamos a dormir?, ¿en la calle?, para alquilar una puta mierda, ¿500 para una habitación?". Según dicen los okupas, todos trabajan, sin embargo, los vecinos afirman que no trabaja ninguno y que no son 4 o 5, "en esa casa viven 10 o 12".

Muchos vecinos tienen miedo a irse de vacaciones porque temen que les okupen las viviendas. "Son fechas complicadas porque cuando nos hemos ido algún día hemos tenido que tener todas las alarmas puestas y mirar las cámaras porque no estábamos a gusto pensando que podían entrar en casa".

También, hemos podido hablar en directo con un vecino, el cual ha querido hacerlo vía telefónica por miedo a las represalias. Este señala que han presentado varias denuncias formales ante los juzgados y que la vecina que fue amenaza con cortarle el cuello "tuvo un juicio y le condenaron a 30 días a razón de 3 euros al día, 90 euros", dice refiriéndose al okupa.

Por último, afirma que los okupas tienen antecedentes penales y que los vecinos que viven a lado del chalet okupado, un matrinomio mayor, "están en tratamiento porque es duro soportarles".