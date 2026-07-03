Detienen a un hombre tras apuñalar a una persona por escuchar música sin auriculares en un autobús

El incidente ocurrió debido a que la víctima escuchaba música sin auriculares dentro del vehículo. Por ello, fue increpado tanto por el conductor del autobús como por dos pasajeros más.

Presuntamente, los dos agresores le habrían asestado una puñalada después de intentar robarle el móvil, para después huir en el mismo autobús donde comenzaron los hechos. Al lugar de los hechos se desplazaron unidades de la Policía Nacional, que tras recoger el testimonio de la víctima, pudieron identificar a los autores y dar la orden para su detención.

El joven fue trasladado a un centro hospitalario debido a las lesiones sufridas, donde recibió varios puntos de sutura en el muslo izquierdo, el abdomen y en el hombro derecho. Según las primeras investigaciones, ambos agresores habrían abandonado la isla hacia destinos diferentes después del incidente.

La Policía localizó a uno de ellos el pasado 16 de junio en Alicante y, actualmente, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional continúa la investigación para localizar al segundo sospechoso.

Tiroteo en Barcelona

A última hora de la noche del jueves, un niño de 15 años ha muerto en un tiroteo de Barcelona. Según trasladaron fuentes conocedoras del caso a Europa Press, ocurrió en el parque de La Pegaso, en el barrio barcelonés de La Sagrera, en el distrito de Sant Andreu.

La Divisió d'investigació Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo de la investigación de la muerte criminal del joven "a fin de esclarecer las circunstancias de los hechos", refiere las autoridades catalanas en 'X'. Las mismas fuentes señalan que el autor del tiroteo, que se produjo en torno a las 23:00 horas, actuó en grupo y apuntan que el motivo del incidente violento es un conflicto entre bandas juveniles.

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