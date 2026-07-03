Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Apuñalamiento autobús

Detienen a un hombre tras apuñalar a una persona por escuchar música sin auriculares en un autobús

La víctima tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir puntos tras ser herida con un objeto punzante.

Coche de la Policía Nacional

Coche de la Policía Nacional Europa Press

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

El incidente ocurrió debido a que la víctima escuchaba música sin auriculares dentro del vehículo. Por ello, fue increpado tanto por el conductor del autobús como por dos pasajeros más.

Presuntamente, los dos agresores le habrían asestado una puñalada después de intentar robarle el móvil, para después huir en el mismo autobús donde comenzaron los hechos. Al lugar de los hechos se desplazaron unidades de la Policía Nacional, que tras recoger el testimonio de la víctima, pudieron identificar a los autores y dar la orden para su detención.

El joven fue trasladado a un centro hospitalario debido a las lesiones sufridas, donde recibió varios puntos de sutura en el muslo izquierdo, el abdomen y en el hombro derecho. Según las primeras investigaciones, ambos agresores habrían abandonado la isla hacia destinos diferentes después del incidente.

La Policía localizó a uno de ellos el pasado 16 de junio en Alicante y, actualmente, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional continúa la investigación para localizar al segundo sospechoso.

Tiroteo en Barcelona

A última hora de la noche del jueves, un niño de 15 años ha muerto en un tiroteo de Barcelona. Según trasladaron fuentes conocedoras del caso a Europa Press, ocurrió en el parque de La Pegaso, en el barrio barcelonés de La Sagrera, en el distrito de Sant Andreu.

La Divisió d'investigació Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo de la investigación de la muerte criminal del joven "a fin de esclarecer las circunstancias de los hechos", refiere las autoridades catalanas en 'X'. Las mismas fuentes señalan que el autor del tiroteo, que se produjo en torno a las 23:00 horas, actuó en grupo y apuntan que el motivo del incidente violento es un conflicto entre bandas juveniles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Muere un menor de 15 años en un tiroteo en el parque de La Pegaso en Barcelona

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Publicidad

Sociedad

Imagen de la Ertzaintza

Detenido en Bilbao el hombre que amenazaba con un cuchillo a dependientas de comercios de Santutxu

Ambulancia del 112 Andalucía.

Muere una niña ahogada en la bañera en Álora, Málaga

Coche de la Policía Nacional

Detienen a un hombre tras apuñalar a una persona por escuchar música sin auriculares en un autobús

Andamios
Sevilla

Muere un trabajador tras caer al vacío desde una plataforma en Sevilla

Incendio en la Bisbal d'Empordà (Girona)
Incendio Girona

Confinan a 150 niños de una casa de colonias y varias zonas de la Bisbal d'Empordà y Santa Cristina d'Aro por un incendio forestal

Imagen de una ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061
Incendio

Un herido y 50 desalojados tras el incendio de una vivienda en Roquetas de Mar

El suceso tuvo lugar de madrugada y por el momento no se reportan víctimas mortales.

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, viernes 3 de julio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 3 de julio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Muere un menor de 15 años en un tiroteo en el parque de La Pegaso en Barcelona

Decenas de vehículos durante la operación salida del puente de mayo

La DGT arranca la primera operación salida del verano en la que prevé 4,8 millones de desplazamientos

Imagen de archivo

Localizan los cadáveres de una mujer y de su hija en una vivienda de El Fenollar en Alicante, presuntamente asesinadas por el padre

Publicidad