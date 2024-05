El consejero de las monjas clarisas de Burgos: "La Iglesia del Vaticano es la mayor secta del mundo"

Se ha autoproclamado como portavoz de las monjas clarisas de Belorado y del falso obispo. José Ceacero, es mano derecha de Pablo de Rojas. Pero en su anterior vida seglar estaba al frente de un bar en Bilbao hasta que se enfundó el hábito y ahora está en el convento de Belorado.

En una tensa entrevista con Susanna Griso, Ceacero ha respondido a algunas de las incógnitas que están en el aire en esta ‘santa trama’. Como, por ejemplo: ¿de qué vive Pablo de Rojas y su comunidad? Ceacero ha respondido que: “Pablo tiene bienes de familia. ¿También hay que hablar de las cosas familiares? Usted está muy desinformada. El voto de pobreza no tiene nada que ver con un inmueble. Por otro lado, el voto de pobreza lo tienen las órdenes religiosas, el obispo no es una orden religiosa. Los sacerdotes y obispos no tienen voto de pobreza”.

"Nosotros no hemos cometido ningún crimen"

La entrevista se iba calentando cada vez más y las respuestas del autoproclamado portavoz iban subiendo de tono. “Qué importa los títulos que tenga Pablo de Rojas. ¿Eso le hace más o menos obispo? Nosotros no hemos cometido ningún crimen. Intentan sacarme los colores con tonterías”. Susanna Griso le preguntó que siente cuando le llaman hereje y esto es lo que ha respondido: “yo no siento nada, solo compasión de esos ignorantes. El arzobispo que deje de mentir, es un mentiroso y un bellaco. Lo que diga ese señor me tiene sin cuidado. A mi me tienen que llamar Don José”.

Rifirrafe con Jaime de los Santos

Pero sin duda, los momentos más tensos de la entrevista se han vivido con la intervención del contertulio y diputado del Congreso de los Diputados por el Partido Popular, Jaime de los Santos: “habla usted de los tres votos que hacen los frailes y monjas cuando se ordenan, pero se olvida de las siete promesas que hacen los párrocos y los curas, entre ellas la de seguir la vida de Jesucristo y obedecer a sus obispos.” De los Santos le recriminaba que: “lo que ustedes hacen es aprovecharse de unas pobres hermanas, por las que yo si rezo, para que dejen de estar bajo sus garras y engaños. Ustedes se están aprovechando de ellas”.

Ceacero no se ha callado y ha sido también muy duro en sus respuestas: “infórmese y estudie. Es un ignorante usted. No mienta”.