Arbeloa aclara la recuperación de Mbappé y Bellingham en París y Londres: "Todo está supervisado"

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, explicó este martes la situación médica de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, que se encuentran en sus respectivos países recuperándose de sus lesiones, y subrayó que el club controla cada paso del proceso.

Mbappé trabaja en París para superar el esguince que arrastra en la rodilla izquierda desde diciembre, después de que se buscara la opinión de un especialista fuera de España para tener más perspectivas sobre su dolencia. Según fuentes del club, la decisión partió de Nico Mihic, responsable de los servicios médicos.

"Tenemos controlado lo que le pasa"

"Hablo con él todos los días", reveló Arbeloa en rueda de prensa. "Tenemos controlado lo que le pasa, como está, que cada día va mejor y es un proceso en el que vamos viendo día a día sus sensaciones. A día de hoy son todo buenas noticias y cada vez está mejor", añadió, dejando abierta la posibilidad de que el francés pueda reaparecer el próximo miércoles en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester City.

"Todo lo referente a las lesiones está perfectamente organizado por los servicios médicos del Real Madrid"

En el caso de Bellingham, el inglés se recupera en Londres de una lesión muscular y está descartado para esa eliminatoria. El entrenador quiso aclarar que el procedimiento seguido no responde a una decisión personal de los futbolistas.

"Todo lo referente a las lesiones, tanto de Bellingham como de Mbappé, están perfectamente organizadas por los servicios médicos del Real Madrid y el departamento de preparación física del club", explicó. "Bellingham y Mbappé han estado en Londres y en París con profesionales del Real Madrid de servicio médico y departamento físico. Todo, absolutamente todo, está supervisado por el Real Madrid", concluyó.

