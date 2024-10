¿Cómo se supera la adicción a las drogas? Hablamos con adictos en rehabilitación: "Le he robado de todo a mi madre para consumir"

El consumo de droga entre los jóvenes crece de manera alarmante. Uno de cada cuatro adolescentes admite haber consumido droga en el último mes. El dato es estremecedor: comienzan a consumir droga en torno a los 12 años en grupos de amigos. La droga ilegal que más consumen los jóvenes es la marihuana; la legal, el alcohol. Sustancias cada vez más normalizadas entre los jóvenes.

Más Espejo ha acudido al centro de adicciones 'Hermano Mayor' en Madrid para hablar con tres jóvenes adictos.

Probó las drogas por acoso escolar

Aaron tiene 24 años, as adicto al alcohol, al cannabis y a la cocaína desde los 15 años. Probó las drogas por acoso escolar: dice que no le gustaba quien era.

Empezó probando los porros, intentó dejarlo varias veces, pero siempre recaía. "Iba a trabajar de reenganche o iba colocado al trabajo, me colocaba en el trabajo", cuenta. Las drogas le llegaron a producir incontinencia, pero aun así no podía dejarlas.

Aaron tocó fondo por las drogas cuando se vio sin dinero, le estaban afectando su trabajo y sus padres ya no le querían en casa ."Dije "no puedo más", no veía salida", se sincera. En ese momento tuvo un intento de suicidio.

"Algunos serán capaces de salir sin ningún tipo de ayuda. No son adictos, son consumidores. Y otros como nosotros, los que acabamos en centros o en el cementerio o en el psiquiátrico, somos adictos", nos cuenta.

Probó los porros en el patio del instituto

Dani Sanz tiene 20 años. Es adicto a al cannabis, la cocaína y el alcohol desde los 12 años. Empezó probando los porros en el patio del instituto, de ahí pasó a la cocaína, al speed y al alcohol.

"A los 12 años mis padres me llevaron a proyecto hombre. Salí, estuve nueve meses limpio hasta los 15 o 16 que recaí y ya es cuando ingresé aquí en Centros Hermano Mayor", nos cuenta.

Los padres de Dani han sufrido mucho: "Yo trabajaba en una empresa con mi madre y he llegado a robarle de todo solo para consumir, he tenido accidentes con el coche, he hecho barbaridades", se sincera.

Acceder a la droga es tan fácil como ir a un parque

Christian tiene 24 años. Es adicto al cannabis, a la cocaína y tiene un trastorno alimenticio desde los 13 años. Sus padres también han sufrido muchísimo: les ha llegado a robar en casa, discutía mucho con ellos porque la droga le volvía más agresivo.

"Con 18 o 19 tuve una sobredosis y a mi madre le afecto mucho, para mí eso ha sido tocar fondo", nos dice emocionado. Además, Christian nos cuenta que los jóvenes accedan a la droga a día de hoy es tan fácil como ir a un parque.

"Todos empezamos igual, por un porrito, por unas risas y acabamos pues como acabamos nosotros. La broma al final lleva consecuencias", les dice Aaron a los jóvenes a otros jóvenes que como el están empezando con la drogas o son adictos.