¿Cómo saber si la documentación que nos entregan del alquiler es falsa?

Cada vez es más complicado pasar el filtro del alquiler. El miedo a la okupación ha llevado a muchos propietario a hacer un auténtico casting para elegir al inquilino perfecto. Se pide contrato fijo, ingresos mínimos, presentar varias nóminas, seguros de impago, etc. Un sinfín de requisitos que cada vez es más complicado cumplir. Incluso trabajando y con un sueldo medio muchos no pasan el primer filtro y la desesperación provoca que algunos terminen cayendo en manos de las mafias que se dedican a falsificar nóminas y contratos para el alquiler.

Alquilar a cualquier precio

En "Espejo Público" hemos investigado y hemos visto de primera mano cómo trabajan estas mafias que se enriquecen con la desesperación de quienes no encuentran una casa de alquiler. Lo primero que hacemos es entrar en internet. Rastreamos y encontramos varios anuncios que nos ofrecen hacernos nóminas y contratos a la carta para demostrar que trabajamos ya que tenemos ingresos suficientes a la hora de alquilar.

En uno de estos anuncios escriben "Hago nóminas y contrato de trabajo para alquilar piso", en otro hasta nos dan detalle de su formación "Graduada en ADE. Hago nóminas, contratos de trabajo y cualquier. documentación. Trabajo inmediato." y también hay anuncios más directos donde directamente ofrecen hacernos una nómina "¿Quieres una nómina? escríbeme. "

El precio de falsificar un contrato

Sin tapujos, así se publicitan las mafias que falsifican documentación para alquilar. Nos ponemos en contacto con ellos a través del chat de la plataforma donde ofrecen sus servicios y les pedimos que nos haga un contrato y dos nómina con un importe mínimo de 2.000 euros. No tardan mucho en responder y rápidamente nos dan precio "Serían 35 euros el contrato y todo por 100." nos dicen unos. En otro anuncio nos piden más dinero. Esta es la conversación que tenemos con la segunda "empresa" que se dedica a falsificar nóminas y contratos para alquilar:

FALSIFICADOR: Son 150 euros

PERIODISTA: ¿No puede ser menos?

FALSIFICADOR: 100, menos ya no puedo

FALSIFICADOR: Sin el dinero antes no lo hago

PERIODISTA: ¿Y si no cuela? ¿Me devuelves el dinero?

FALSIFICADOR: Imposible que no vaya bien, lo hice a un montón de gente

Así trabajan las mafias que ayudan a los inquilinos desesperados a pasar el primer filtro para alquilar, les facilitan contratos de trabajo y nóminas que tengan el importe mínimo que les pide el propietario de la vivienda que quieren arrendar.

En este otro chat nos piden que les escribamos a un móvil y allí sí nos dan todo tipo de detalles. En la tercera oferta de documentación falsa nos ofrecen hacernos un contrato y dos nóminas a la carta por 120 euros y entregarlo casi al instante.

FALSIFICADOR : Cada nómina 30, el contrato 60. Y Pago previo a la elaboración. Te lo entrego en 6-8 horas en archivo pdf.

PERIODISTA: ¿Y cómo te pagamos?

FALSIFICADOR: Bizum o un ingreso a un número que te daría y me envías el justificante. Tengo clientes de todas las provincias. ¿De qué provincia me has dicho?

PERIODISTA: De Cuenca.

FALSIFICADOR: Creo que no tengo de allá. Tengo de Madrid, Barcelona, Málaga... Tendrías que enviarme un contrato y una nómina tuya anterior, la que sea, para tomar datos y elaborar unas nuevas.

PERIODISTA: Y ¿esto funciona?

FALSIFICADOR: Normalmente sí pasan. Pero si vas a entregar y estas nervioso.... Tienes que estar seguro al entregar. Tienes que tener claro que no son nóminas reales porque no trabajas, simplemente los datos son reales. Te enseño como quedan.

Nos llega a enviar por whatsapp varias fotos de nóminas y contratos falsificados para que veamos la calidad del trabajo. Efectivamente son falsificaciones con las que nos podrían dar gato pro liebre en un mercado de alquiler cada vez más exigente.

¿Cómo detectar el fraude?

Las empresas especializadas en el alquiler aseguran que cada vez es más frecuente este tipo de prácticas ilegales. Según David Caraballo, director general de Alquiler Seguro, "estamos detectando que se ha doblado la falsificación documental para acceder a un piso". Gracias a las nuevas tecnologías hay falsificaciones cada vez más conseguidas nos explica Caraballo y por eso es "complicado detectar por un particular si es un documento real o falsificado".

Desde el departamento que dirige Caraballo los errores más frecuentes en la falsificación de nóminas y contratos que se detectan es por la fecha, por el formato y la en la maquetación o por la firma y el sello que deberían llevar y muchas veces esos documentos falsificados no llevan. Hay casos muy sencillos de pillar, por ejemplo nos enseñan un documento donde figuraba la fecha del 31 de febrero, es algo que salta a la vista porque no existe 31 de febrero, en otras ocasiones las cifras "están montadas" y también hay errores en la maquetación.

En una de las falsificaciones más finas que nos enseña lograron detectar la estafa porque faltaba una línea vertical en la nómina "con las tecnologías que hay actualmente es muy raro que en una nómina las líneas se corten" pero reconocen que este tipo de detalles son muy sutiles y pueden colar fácilmente a ojos no expertos.