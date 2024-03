La estafa de moda al alquilar un piso: pedir documentos de manera urgente y usurpar la identidad de la víctima

La estafa de moda comienza buscando un piso para alquilar a través de internet justo en el momento en el que más han subido los precios, en el mes de febrero.

Sin embargo, un anuncio muestra una ganga de una vivienda de 70 metros cuadrados por 600 euros. El interesado se pone en contacto con el anunciante, pero, para ver el piso, tiene que mandar documentación de manera urgente.

Una vez lo envía, la víctima ha caído en la trampa. “Una vez que se envía esta documentación la víctima no vuelve saber de este falso propietario y días después recibe la llamada de una entidad bancaria”, advierte la policía.

Con estos documentos, los estafadores pueden solicitar préstamos o financiación para la compra de productos tecnológicos usurpando la identidad de la víctima.

Este es un modelo de estafa que se repite por nuestro país. Las autoridades advierten, porque entregando copias de nuestra documentación personal, podríamos estar regalando nuestra identidad a estafadores profesionales que buscan acabar con nuestros ahorros.

Hablamos con una víctima de la estafa

En octubre de 2022, Alianna Vázquez se puso en contacto con un inquilino, que le pidió las 3 últimas nóminas, el contrato y el DNI y ella se lo mandó. Además, pidió un depósito pero ella se negó a dárselo antes de ver la vivienda.

A finales de mes, sin embargo, le dijo que no se lo podía alquilar por un grave problema de humedades. En noviembre le llegó a Alianna un cobro a su cuenta bancaria.

Alianna acudió a su banco y le dijeron que habían comprado unos muebles a su nombre en Gran Canaria por valor de 3.200 euros, algo que ella no había hecho. Fue entonces cuando puso la denuncia en la Guardia Civil. Ella pudo devolver los recibos y no ha tenido pérdida alguna. Eso sí, los estafadores han sido identificados, aunque no acabó ahí.

En noviembre de 2023, la Unión Financiera Asturiana le puso una demanda por no haber hecho un pago de un coche que ella no había comprado, y con la documentación vieron que los estafadores habían adquirido un vehículo de 8.000 euros apenas unos días después de que ella diera los documentos.

Los estafadores incluso le advirtieron de que no diera su documentación tan fácilmente porque podía caer en una estafa.