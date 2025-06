¿Cómo averiguará la UCO el patrimonio que tiene Santos Cerdán?: un técnico de hacienda da todas las respuestas

El patrimonio de Santos Cerdán está ahora en el foco de las investigaciones que desarrolla la UCO. La Guardia Civil pide al Supremo, ahora que no es aforado, investigar sus cuentas y todos los movimientos desde hace una década. Lo primero que viene a la cabeza es saber ¿Qué patrimonio declarado tiene Santos Cerdán? En "Espejo público" lo calculamos con la ayuda de Carlos Cruzado, presidente de GESTHA, Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda.

¿Qué busca la UCO?

La investigación patrimonial estará dirigida por el juez, y la llevará a cabo la UCO y la Agencia Tributaria, en auxilio judicial, si así lo decide el juez. Se utilizará la información que se deduzca de la documentación intervenida ya y de la que pueda resultar de nuevos registros. La Agencia Tributaria elaborará su informe con los datos de sus bases, respecto de las declaraciones presentadas y la información que tengan de entidades financieras. Además de información de terceros, de bienes en el extranjero y de lo encontrado en los registros, sobre inmuebles, transmisiones, criptomonedas, facturación, participaciones societarias. Además el juez puede pedir que se nombren funcionarios de la AEAT en auxilio judicial, estos podrán acceder al sumario y colaborar en la investigación de titularidades que se puedan deducir de aquél.

El patrimonio de Cerdán

Vamos a hacer un desglose con las cifras que tenemos. Son datos ofrecidos por el propio Cerdán en su última declaración de la renta publicada, la del ejercicio de 2023. Según esta información Santos Cerdán tiene:

Una vivienda en propiedad en Navarra desde 1994, la vivienda tiene un préstamo pendiente de 24.200 euros . Es decir, no suya al 100%, debe todavía esa pequeña cantidad de la casa.

desde 1994, la vivienda tiene un préstamo . Es decir, no suya al 100%, debe todavía esa pequeña cantidad de la casa. En el banco figuran unos 55.000 euros .

. Un coche valorado en 60.000 euros, un coche de Alta gama, comprado en el año 2023. Para adquirir este vehículo pidió un préstamo de 19.200 euros para pagarlo y le quedarían pendientes de pagar 18.706.

Con estas cifra no parece que el patrimonio declarado sea excesivo. El incremento patrimonial del número tres del Partido Socialista pasa de declarar 9.658 euros en 2019 a un total de 54.320 euros en 2023.

Investigación financiera

Los movimientos financieros dejan un rastro que permite detectar patrones irregulares, ingresos no justificados o transferencias sospechosas que podrían indicar actividades ilícitas. Parece que la investigación se centra en la actividad personal de Santos Cerdán, y no en su gestión como responsable orgánico del partido. Según Carlos Cruzado presidente de GESTHA, "lo que se va a investigar es si tiene patrimonios, incrementos de patrimonio, ingresos que no se corresponden con los ordinarios, con los declarados, y a partir de ahí ver si hay una relación entre esos incrementos de patrimonio u otros ingresos que no se corresponden con los ordinarios".

Mirando lo declarado Santos Cerdán pasó de tener menos de 10.000 euros a casi 55.000 en tres ejercicios, ¿se considera un incremento extraño? Cruzado cree que "en principio, parece en cantidades pequeñas pero se van a analizar todas las transferencias, todos los movimientos bancarios, todos los activos. Sea de lo que sea".

En este tipo de investigaciones se miran "cheques, transferencias al extranjero, transferencias nacionales... No solo las declaraciones de impuestos, sino también toda la información que tienen sus bases de datos". Además la UCO seguro que va a pedir si el juez la autoriza analizar las cajas de seguridad.

Cruzado destaca que, a parte del análisis exhaustivo de los bienes y activos financieros de Cerdán: "En estas operaciones siempre aparecen zulos, cajas, con dinero en efectivo".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.