Los audios del informe de la UCO entre Santos Cerdán y Koldo: "Si le das 300 va a decir que sí... yo me quedo 100 y me quito la hipoteca"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha situado a Santos Cerdán, actual secretario de Organización del PSOE, bajo sospecha de presunta participación en una organización criminal y posible cohecho, tras analizar varias grabaciones de audio en el marco del conocido "caso Koldo".

En una nueva conversación grabada que forma parte del informe que implica a Santos Cerdán en posibles delitos de cohecho y organización criminal, Koldo García detalla cómo repartir 300.000 euros para cerrar un conflicto con "el GUIPUCHI", alias del empresario vasco Antxon Alonso, pide ayuda para colocar a una amiga rumana, "Nicoletta", en un puesto público en Valencia.

En el fragmento del audio cuando Koldo reconoce a que, de los 300.000 euros que se entregarían para cerrar un conflicto con "el GUIPUCHI", él se quedaría con 100.000 euros "para quitar su hipoteca".

Menciones a Félix Bolaños

La conversación también deja entrever tensiones internas en el núcleo del partido socialista, con una mención al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Koldo pregunta a Cerdán si mantiene una buena relación con él: "¿Tú tienes de amigo a Félix? ¿Bolaños?". Acto seguido, Cerdán relata que recientemente tuvo que enfrentar al ministro: "Le tuve que coger el otro día y decirle: ¿tienes algún problema conmigo?" .A lo que Koldo, asegura que Bolaños "siempre hablaba bien" de Cerdán.

"Necesito algo de dinero jefe"

En el audio, Koldo le pide dinero a Cerdán ya que admite haber entregado "todo el dinero" a un tercero, lo que lleva a Cerdán a preguntar: "¿Cuánto le dimos?". : "60", responde Koldo. Al confirmar la cantidad, Cerdán aclara el reparto: "De allí eran 50 y 10 para ti".

Pero la conversación no se detiene ahí. Koldo, insiste en que no ha recibido lo acordado : "Tengo que frenar, sé cuándo está, cómo está y tengo que calcular mucho los tiempos. No podemos andar con tonterías con lo que se le debe". Más adelante, desglosan el total entregado hasta el momento: "150", a lo que Koldo añade entre risas: "Y a mí 50, ha quedado claro ¿no? ¿Vale? ¿Me ayudarás? Ya sabes que yo soy facilón".

"¡KOLDO! Que no quiero que hables de esto"

En otro de los audios intervienen Koldo García, Santos Cerdán y José Luis Ábalos intercambiando cifras en torno a entregas de dinero. Koldo afirma: "450 se le dieron en tres sobres", y añade: "Estoy seguro que no me equivoco. Me puedo equivocar en algo y entonces pediré perdón".

Santos Cerdán propone documentar las cantidades: "Yo traigo el papel, lo apuntamos y lo vemos, punto". A medida que Koldo continúa mencionando cifras adicionales "50 de las otras dos", "70 de...", Cerdán le interrumpe: "¡KOLDO! Que no quiero que hables de esto, que no se habla". Ábalos también interviene con un "Ya está".

El diálogo concluye con Cerdán dando indicaciones: "Se pone, se ve y se rompe... y no hablar... punto".

Ábalos y Koldo se repartieron las mujeres de cara a un fin de semana "discreto"

Los audios también revelan que José Luis Ábalos y Koldo García diseñaron la organización de un fin de semana "discreto" en función a las mujeres a las que querían ver, y que se repartieron para "cambiar" y "conocer" otras. "Te tengo preparada una (...) La Ariatna está bien, está recién, está perfecta. Y la colombiana nueva", le indicó Koldo.

"Si vinieran de Córdoba es nada, ese trocito, pero si vienen estas, claro, hay que buscar un sitio", le indica el entonces ministro. "Mira, si vienen aquí, ya sabes quien va a venir, lo tengo claro. Si viene aquí, tienes a la Ainara", aclara Koldo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.