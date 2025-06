"El hijo de puta de Santos se ha quedado con el dinero", las conversaciones entre Koldo y Ábalos recogidas por el informe de la UCO

Informe demoledor de la UCO que pone al Gobierno contra las cuerdas en un momento crítico para Pedro Sánchez. La Guardia Civil implica a Santos Cerdán y le sitúa como la persona encargada de gestionar pagos de hasta 620.000 euros tanto a Ábalos como a su asesor, Koldo García.

Además, la Guardia Civil cree que Cerdán amañó las elecciones primarias del PSOE que ganó Pedro Sánchez en 2014. "Cuando termine apuntas como que han votado esos dos que te faltan sin que te vea nadie y metes las dos papeletas", recoge el informe de la UCO.

El informe de la UCO recoge numerosas conversaciones entre Koldo y Ábalos. En algunas de ellas, tanto el exministro de Transportes como su asesor cargan contra el secretario de organización del PSOE, del que llegan a decir que se ha quedado con su dinero.

"El hijo de puta de Santos se ha quedado con el dinero"

En una de las numerosas conversaciones, Koldo muestra su enfado con Cerdán de la siguiente manera: "El hijo de puta de Santos se ha quedado con el dinero y a mí se me están hinchando los cojones".

"El hijo de puta de Santos me ha utilizado durante quince años y no me ha dado nada. Nos vas a meter en un lío a ti y a mí".

"Yo contigo lo que quieras, al fin del mundo"

Después de atacar a Santos Cerdán, Koldo le dedica unas cariñosas palabras a Ábalos, recogidas también en el informe de la UCO: "Yo contigo lo que quieras, al fin del mundo, de verdad. Para mí vas a ser siempre el hombre de mi vida".

"Claro, como soy tonto, soy de pueblo, soy de montaña, soy muy bruto, soy capaz de romper las piernas a un tío porque me lo pida él...", dice Koldo en otra de las conversaciones con el exministro de Transportes.

Koldo reclama un puesto de trabajo a su mujer y a su hermano

"No puede ser que durante dos años y medio ni se le haya buscado un puesto de trabajo a mi mujer, ni a mí, ni a mi hermano. Que lo he arreglado yo jefe, que lo he arreglado yo, pero bueno, ya vale", le dice Koldo a Ábalos.

