La chica de 20 años menos con la que estuvo Alonso Caparrós llama a Más Espejo: "No era la más joven con la que él ha estado"

La semana pasada Más Espejo debatía sobre las relaciones amorosas de Alejandro Sanz y las declaraciones de la cantante Nika, en las que indicaba que compartió momentos con él y no únicamente de tipo profesional. Alonso Caparrós, colaborador habitual del programa, expresaba que "esa relación no iba a ningún sitio" y para demostrarlo confesaba un episodio similar de su vida: mantuvo una relación con una chica de 20 años menos que él. Ella tenía 23 años. Sobre ello, revelaba que aprendió que "una relación con esa diferencia de edad es imposible". "Solo trae problemas y no llega a ningún lado", añadía.

Una llamada determinante

Tras estas declaraciones, la que fue supuestamente su pareja llamaba al programa para expresar su enfado hacia el colaborador: "Me ha molestado mucho que hablara de mí y le pido que no lo vuelva a hacer". "Tengo muy buen recuerdo de él pero la relación no terminó como esperaba", contaba. Asimismo, exigía que se respete su anonimato, ya que no se dedica a la televisión ni pretende hacerlo, y recalaba que está segura de que Alonso se refería a ella, a pesar de que "no era la más joven con la que él ha estado, ni la única con la que estaba en ese momento".

Alonso lo pone en duda

Alonso se mostraba perplejo y compartía su opinión: "Dudo que esta persona sea a la que yo me refería". Además, explicaba los motivos por los que decidió acabar la relación que, aseguraba, "no acabó mal": "Me sentía pervirtiendo a una pobre chica".

Por otro lado, el presentador Miquel Valls manifestaba que mucha gente tiene relaciones con diferencia de edad y sí que funcionan. Todo depende de la comprensión y la mentalidad de cada uno. "Igual es un problema de cabeza", proponía como motivo a la fallida relación de Alonso.

