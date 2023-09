El CIS pregunta ya por unas nuevas elecciones

Le vamos a llamar José Jiménez porque no quiere dar su nombre real. Este martes por la tarde recibió una llamada del Centro de Investigaciones Sociológicas y él accedió a que le hicieran una entrevista.

Durante diez minutos José estuvo respondiendo a preguntas sobre su voto en las pasadas elecciones, las de Julio de 2023. A quién había votado, si está satisfecho con el resultado electoral... Su sorpresa llegó cuando, a pocos minutos de terminar esa conversación telefónica, el entrevistador le planteó la posibilidad de que se repitieran las elecciones. José no recuerda las palabras textuales pero asegura que se la plantearon más o menos de esta forma: "¿En un hipotético escenario de nuevas elecciones iría a votar, no iría o todavía no lo ha decidido?".

Él respondió que sí, que estaba cien por cien convencido de que había que ir a votar si nos volvían a convocar a las urnas. Entonces el entrevistador le preguntó a qué partido votaría. José respondió a todas las preguntas y terminó la entrevista.

El Gobierno piensa ya en una repetición electoral

No sabemos si desde Moncloa dan por perdida la investidura antes incluso de intentarlo. Si están pensando ya en unas nuevas elecciones o si es una pregunta rutinaria. Espejo Público se ha puesto en contacto con el CIS para confirmar el asunto. Ellos aseguran que no quieren hacer declaraciones al respecto pero que es una pregunta habitual, la de si volvería a la urnas y a quién votaría en ese caso.