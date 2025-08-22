Un bombero desvela su peor enemigo en los incendios en León: "Estos fuegos generan unos vientos propios que son difíciles de manejar"

España lleva ya 14 días ardiendo, siendo Galicia, Extremadura y Castilla Y León las Comunidades más castigadas por las llamas. En esta última se encuentra la provincia de León, que actualmente registra 23 fuegos activos en distintos puntos de la provincia, aunque la evolución es más favorable que la semana pasada, concretamente hay 5 incendios de nivel 2, cuatro de nivel 1 y dos incendios de nivel 0. Además de otros dos que se consideran estabilizados pero que requieren vigilancia.

Un nuevo incendio que podría ser intencionado

Cuando parecía todo más o menos controlado en León, se desataba otro incendio en la tarde de este miércoles que parece ser intencionado. Un equipo de Espejo Público se ha desplazado al lugar de los hechos, concretamente hasta Igüeña (León), y ha entrevistado a José Reina, un bombero que participa en las labores de extinción: "Hemos venido 14 efectivos en 4 vehículos, la situación con respecto a la semana pasada ha mejorado mucho, pero los pueblos corren mucho riesgo. El trabajo está siendo muy duro porque la vegetación es espesa y alta, está siendo penoso".

Los bomberos ahora esperan "la evolución del viento", ya que son incendios tan grandes que "generan unos vientos propios" difíciles de manejar. Ahora mismo las llamas están lejos de la localidad, pero la evolución prevista del incendio "es desfavorable" y puede ir hacia el pueblo, por eso los vecinos han sido desalojados.

"Únicamente estaban los vecinos trabajando en el fuego"

José Reina ha relatado en Espejo Público la situación desesperada que viven: "Cuando llegamos al incendio únicamente estaban los vecinos de la población trabajando en el fuego, y por la mañana habían tenido un helicóptero ayudándoles muchísimo. Luego llegamos nosotros y estuvimos colaborando con ellos".

El bombero cree que el problema es que "hay tantos frentes que atajar" que no hay medio para "tantos incendios", de modo que hay lugares en los que los primeros que se personan en el incendio son los propios ciudadanos. El experto en incendios afirma que "los vecinos no están abandonados" y que son muchos lo voluntarios que han llegado desde muchos puntos de España e incluso de otras partes del mundo.

