Estados Unidos amenaza con retirar más tropas de Europa: "La OTAN perdió el rumbo"

Estados Unidos no se olvida de su defensa en el continente europeo y este jueves, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ha amenazado con retirar más tropas de Europas. Lo ha comunicado en Bruselas en un encuentro que reúne a los ministros de Defensa de la OTAN.

En los próximos seis meses, el país norteamericano va a acelerar la retirada de soldados americanos en suelo europeo, lo que conllevará a una revisión del despliegue de sus tropas. Además, ha amenazado a los aliados que no cumplen con sus compromisos de gasto en defensa con retener parte de las contribuciones estadounidenses a la OTAN.

Aunque no ha aclarado si esta revisión pudiera llevar a reducciones del despliegue de fuerzas estadounidenses en Europa. Aún así recalcó que el objetivo sería impulsar al continente a hacer más, garantizando al mismo tiempo que las fuerzas armadas estadounidenses puedan cumplir con sus compromisos globales.

"Que no quepa duda, esta será una revisión exhaustiva. Su objetivo es asegurar que la OTAN avance con rapidez e irreversiblemente hacia el liderazgo europeo, asumiendo la responsabilidad principal de la defensa de Europa", afirmó Hegseth

Sin embargo este anuncio ha ido acompañado de ataques contra los aliados europeos, a los cuales les ha dicho que están más pendientes del cambio climático que de comprar tanques: "En lugar de tanques, cazas y defensas aéreas, el enfoque ha estado en la equidad de género, el cambio climático y la austeridad en la defensa. La OTAN perdió el rumbo".

"La OTAN 3.0"

El mes pasado, EE. UU. comunicó a sus aliados su decisión de reducir el conjunto de capacidades militares estadounidenses disponibles para la alianza en caso de crisis. Y en su llegada a la capital belga, ha afirmado que Estados Unidos sería franco, tanto en público como en privado, sobre los países que deben redoblar sus esfuerzos para cumplir con sus compromisos.

"Hay algunos que aún deben hacer más, y seremos francos al respecto, tanto en privado como en público. Creo que es importante que los amigos sean honestos entre sí", subrayó Hegseth, que añadió un nuevo concepto: "la OTAN 3.0". Según el estadounidense, esta "representa el reconocimiento, tras la Guerra Fría, de la necesidad de volver a una alianza militar firme con capacidades militares reales, capaces de disuadir en el continente y de liderar la defensa convencional de Europa".

Robles responde

No obstante ha criticado a aquellos que no apoyaron a Estados Unidos durante su guerra con Irán, después de que algunos negaran a EE. UU. los derechos de base y sobrevuelo para actividades bélicas. Uno de ellos es España, donde el Gobierno se negó a que Estados Unidos usase sus bases militares de Rota y Morón para atacar al régimen iraní.

Por su parte, la ministra de Defensa española, Margarita Robles, ha señalado que España "nunca va a apoyar una guerra que no tenga el apoyo del derecho internacional". "Esta guerra no tenía un amparo internacional". Y, ha añadido que, como socio del país norteamericano, "no tenemos nada que decir sobre la posición de EEUU, pero hemos sido un aliado serio y coherente con nuestra posición".

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