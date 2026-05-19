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El origen de la investigación a Zapatero en 2024: un blanqueo de fondos procedente de Venezuela

Cuando la organización 'Manos Limpias' denunció al expresidente en 2025, ya había una investigación previa.

Zapatero en Venezuela.

El origen de la investigación a Zapatero en 2024: un blanqueo de fondos procedente de Venezuela | antena3.com

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"Una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero" es lo que recoge el auto de la Audiencia Nacional que ha imputado al expresidente del Gobierno por un blanqueo de capitales en el rescate público de la compañía aérea 'Plus Ultra'.

Este martes, la portavoz del Gobierno Elma Saiz, ha señalado que el origen de la investigación es por una "denuncia de una organización ultra como 'Manos Limpias'". Sin embargo, a la que se refiere la ministra fue presentada hace cinco años y no iba dirigida contra Zapatero, sino contra el rescate de Plus Ultra. Además, fue archivada sin consecuencias.

El origen tiene lugar en 2024 cuando la Fiscalía Anticorrupción recibió dos solicitudes de cooperación internacional, procedentes de Suiza y Francia. En ambos países se investigaba una presunta organización criminal dedicada a blanquear dinero procedente de Venezuela. Según esas pesquisas, la trama habría utilizado el rescate de Plus Ultra como vía para mover esos fondos.

Fue a partir de ahí cuando la justicia española comenzó a investigar y con los avances se fue señalando la posible implicación del expresidente. Pero no fue hasta finales de 2025 cuando 'Manos Limpias' presentó una querella contra Zapatero, aunque para entonces, hacia un año que la justicia investigaba al expresidente

Zapatero lo niega

Por su parte, Zapatero ha negado cualquier irregularidad. En un vídeo al que ha tenido acceso Antena 3, aseguró: "Mi actividad privada y los ingresos que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad". También ha rechazado haber intervenido en el rescate de la aerolínea: "Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna Administración pública sobre el rescate de Plus Ultra".

El expresidente deberá declarar el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional, acompañado de su abogado. Ha reiterado su intención de colaborar con la justicia: "Ejerceré mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción".

Desde el Gobierno, Sáiz lo ha defendido manifestando tenerle " tanto afecto como inquina tiene la derecha". Y expreso que Zapatero "fue el presidente que durante dos legislaturas supuso la mayor transformación social de nuestro país con avances en derecho justicia social y por supuesto con un liderazgo como presidente de gobierno la sociedad en conjunto bajo su liderazgo y bajo su presidencia derrotó a la banda terrorista ETA".

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