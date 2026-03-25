Chapu Apaolaza, indignado por la salida de Anboto de la prisión: "Me pone los pelos de punta, que después de todo lo que ha hecho, esta mujer sea recibida como un héroe en su barrio"

Como ya pasó con el exmiembro de ETA Txeroki, el departamento de Justicia del Gobierno vasco ha concedido un régimen de semilibertad a Soledad Iparraguirre, más conocida como Anboto.

Pasadas las 10 de la mañana del martes, Anboto abandonó la prisión de Martutene en su primer día de libertad. Tras su salida, más de una decena de personas se pusieron delante de ella para tratar de evitar que su imagen fuera captada por los medios de comunicación.

Para el Colectivo de Víctimas del Terrorismo este hecho es "escandaloso e injustificable" y asegura que es intolerable que concedan a Anboto un régimen de semilibertad teniendo en cuenta que tiene "un historial criminal de extrema gravedad ya que fue condenada a 793 años y 8 meses de prisión y está vinculada a 14 asesinatos".

"Anboto sale ahora porque Sánchez necesitaba aprobar unos Presupuestos y pactó con Otegi para que los etarras salieran de las cárceles"

La salida de Anboto ha sido objeto de debate. Para el periodista Chapu Apaolaza, "esta salida es terrible, tanto por lo que significa como por el precio por el que se paga esta salida".

Apaolaza ha detallado que "el tema penitenciario con los terroristas puede tener una política u otra", pero lo importante está en por qué "Anboto sale de la cárcel y ahí es donde encontramos la miseria de todo ese asunto". La clave de esta cuestión, dice Chapu, reside en "por qué sale ahora".

Según Chapu, Anboto sale ahora porque "Sánchez necesitaba aprobar unos Presupuestos Generales del Estado en 2021 y pactó con Otegi para que salieran todos los etarras de las cárceles". Para Apaolaza, Sánchez no es "un político estadista", sino todo lo contrario: "Lo que ha hecho Sánchez es una traición porque ha tomado decisiones en contra de su país y a favor de sus propios intereses".

Asimismo, ha detallado que "como vasco", esta situación "le pone los pelos de punta que después de todo lo que ha hecho esta mujer, llegue a su barrio y se la reciba como un héroe".

Concretamente, Anboto sale de la prisión tras aplicar el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Aunque este artículo está planteado para todos los etarras que padecen una enfermedad, Anboto ha logrado salir porque "se han concedido las competencias penitenciarias al Gobierno vasco", tal y como detalla Apaolaza. Esto significa que "la Junta de Tratamiento es la que decide los beneficios que merece esa persona y luego lo revisa un juez de vigilancia penitenciaria local" y no la Fiscalía de Audiencia Nacional.

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