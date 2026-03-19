El 'chalet de los horrores' de Arturo Soria: Esclavitud y explotación sexual en condiciones infrahumanas

Lo que a ojos de los vecinos era un chalet más en la exclusiva zona de Arturo Soria, ocultaba una realidad de pesadilla. Tras sus muros, la Policía Nacional ha desmantelado una red de explotación sexual que mantenía a ocho mujeres esclavizadas bajo un régimen de terror, multas y control absoluto las 24 horas del día.

​Un sistema de "normas" y castigos

​La investigación ha revelado un manual de convivencia dictatorial diseñado para anular la voluntad de las víctimas. La organización, que cuenta con seis detenidos ya en prisión provisional, gestionaba la casa mediante un estricto sistema de vigilancia por cámaras y alarmas. Entre las aberrantes normas que regían la vivienda, destacan: ​Disponibilidad absoluta: Las mujeres debían estar listas para "trabajar" las 24 horas del día. ​Multas arbitrarias: Se penalizaba económicamente a las mujeres por gestos tan cotidianos como sentarse en el sofá sin ropa interior o no realizar las tareas de limpieza. Explotación extrema: Las víctimas eran obligadas a mantener relaciones sexuales con menores de edad y, en ocasiones, a ejercer de "mulas" transportando cocaína para los clientes. ​Penalización por salud: Incluso durante el periodo de menstruación, la organización les descontaba parte de sus ganancias si no prestaban servicios.

​El silencio de los muros

​El chalet presentaba condiciones de habitabilidad deplorables: ventanas selladas con rejas, falta de ventilación y escasa luz natural. El objetivo era doble: evitar que las mujeres escaparan y mantener la actividad oculta al vecindario. Aunque algunos residentes de la zona sospechaban de movimientos extraños o posibles okupaciones, el miedo y la discreción del barrio permitieron que el horror se prolongara en el tiempo.

​La "invisibilidad" de los pisos de citas

​Serafín Giraldo, inspector jefe de la Policía Nacional, advierte sobre la peligrosidad de esta tendencia: "La prostitución se está refugiando en pisos particulares porque es tremendamente difícil de controlar". Se estima que solo en Madrid existen unos 800 pisos de características similares, donde la coacción comienza desde el país de origen con la retirada del pasaporte y la imposición de una deuda impagable por el viaje.

​A pesar de la intervención policial y las detenciones por organización criminal, prostitución y corrupción de menores, la situación de vulnerabilidad de las víctimas sigue siendo crítica, algunas permanecen en la vivienda y continúan con los "trabajos sexuales".

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