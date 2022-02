Carmen Lomana defiende a Chanel: "No hay derecho a que le amarguen la victoria, tiene un punto a lo Jennifer López"

Espejo Público analiza quién podía votar para elegir al próximo candidato para Eurovisión 2022 y cuánto valía cada voto. La victoria de la cantante Chanel en el Benidorm Fest ha puesto en entredicho la metodología de recogida de votos.

En el Benidorm Fest votaba un jurado de 5 expertos con una validez del 50% sobre el resultado final, 350 personas del jurado demoscópico representaban un 25% del voto y el público a través de sms, un 25%.

- En el voto telemático: Tanxugueiras logró el 70,75%, Rigoberta Bandini 18,08% y Chanel 3,97%

- En el voto demoscópico: Tanxugueiras obtuvo el 14,59%, Chanel 13,88% y Rigoberta Bandini 13,52%

- Respecto al voto del jurado: Chanel obtuvo 51 puntos, Rigoberta Bandini 46 puntos, Blanca Paloma 39 puntos y hubo un empate de Tanxugueiras y Xeinn con 30 puntos.

La empresaria y colaboradora de Espejo Público Carmen Lomana ha lamentado la lluvia de críticas que está sufriendo Chanel. "No hay derecho que le amarguen la victoria. Esta chica a mí me encanta y la canción es muy moderna porque tiene un punto de reguetón. No le pueden comenzar a insultar en redes con esas barbaridades. Tiene un punto como Jenifer López bailando", señalaba.

