¿Te casarías otra vez con la misma persona? Jorge Fernández se pronuncia

¿Conseguirá todo lo que necesita para asistir al concierto de sus sueños? Desde luego, de esta forma, Rosa va por muy buen camino en La ruleta de la suerte.

Con solo 50 euros acumulados en su atril, Rosa ha vuelto a tirar de La ruleta en un panel muy amoroso, con tal suerte que ha caído en el gajo del Premio.

Al acertar la letra, la del atril azul suma la cantidad de 450 euros a su marcador, cantidad en la que está valorado el secador que escondía el gajo del Premio.

Después de resolver el panel, ha comenzado un debate en La ruleta de la suerte sobre la posibilidad de casarse otra vez. Jorge Fernández se ha pronunciado al respecto. ¡No te pierdas su opinión en el vídeo!