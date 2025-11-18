Carolina España acusa al Gobierno de acelerar la financiación autonómica por "presión del independentismo"

La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha cuestionado la intención del Gobierno de presentar en los próximos meses un nuevo modelo de financiación autonómica. En una entrevista en Espejo Público, España asegura que el Ejecutivo "vuelve a demostrar debilidad" y que la aceleración de la reforma responde a que "Junts ha dicho que no va a apoyarles más".

Según ha explicado, el Gobierno "lleva siete años sin hacer nada" en materia de financiación y ahora pretende cerrar la reforma entre enero y febrero. "Quieren mantenerse en el poder a toda costa", afirmó.

La consejera ha mostrado su preocupación por que se esté negociando con los partidos independentistas conceptos como 'bilateralidad' o 'singularidad'. A su juicio, esto anticipa "privilegios para Cataluña y agravios para territorios como Andalucía". Recuerda que el sistema vigente, aprobado en 2009 entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ERC, supone para Andalucía una pérdida anual de 1.500 millones de euros, afectando a servicios esenciales como la sanidad, la educación o la dependencia.

Montero no es clara

España también ha criticado la falta de claridad de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre cuántos recursos adicionales corresponderían a Andalucía. "Si a todas nos da dos más, pero a Cataluña le da diez, está claro a quién está privilegiando", subraya.

Además, denuncia que el Gobierno pretenda penalizar a las autonomías que aplican rebajas fiscales. "Están obsesionados con asfixiar a impuestos a los españoles", afirma, y recuerda que "España es el país de la UE donde más ha crecido la presión fiscal". A su juicio, el nuevo modelo debe garantizar la igualdad entre territorios y evitar "acuerdos a medida".

