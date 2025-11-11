Una vecina de Murcia, en huelga de hambre para protestar por su inquiokupa: "En febrero me dijo que ni pagaba ni se iba"

Carmen está viviendo una pesadilla. En octubre de 2024 alquiló su vivienda a una mujer con dos hijos por 500 euros al mes. Pero cuatro meses después dejó de pagarle. "En febrero dice que ni paga ni se va, que según su abogado puede estar ahí cinco años sin pagar", dice angustiada Carmen. Desde este lunes está en huelga de hambre en la puerta del ayuntamiento de San Javier (Murcia).

La situación se complicó tras la Dana del pasado mes de octubre. Varios municipios de la Región de Murcia se quedaron sin agua, incluido San Javier. La inquiokupa pensó que Carmen le había cortado el suministro y entonces empezaron las amenazas de muerte. La propietaria llamó a la Guardia Civil que se personó en la casa. Pero cuando se fueron la inquiokupa le tiró varias piedras que le dieron en el brazo y la cabeza. "Ese día salí a una de la madrugada del hospital. Y a las tres y media mi casa se incendió. Alguien la quemó. Presuntamente fue ella".

Ahora está viviendo en casa de su padre porque su vivienda está calcinada. "Cómo no me dan solución de ningún tipo, y he pedido varias veces orden de alejamiento, he pedido protección y ni me dan protección ni orden de alejamiento me he puesto en huelga de hambre".

Hasta que no le den una solución Carmen va a estar en la puerta del ayuntamiento de San Javier para denunciar la situación por la que está pasando.

El 70% de las órdenes de desahucio son por impago de alquiler

El tío de Ramón y Patro falleció hace seis meses. Desde entonces, su cuidadora se ha quedado viviendo en la casa de Sevilla. "Ella ocupa el piso y se niega a marcharse", asegura el hombre. Incluso ha comenzado a negociar el alquiler de las habitaciones. Belén, una de las personas interesadas, alquiló una habitación por 350 euros al mes.

Ramón y Patro son los legítimos herederos del inmueble. Tienen toda la documentación en regla, pero de poco les sirve, porque la justicia es muy lenta. Podrían pasar años antes de que logren recuperar su casa.

