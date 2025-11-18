Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 18 de noviembre

Asun protagoniza una jugada maestra en La ruleta de la suerte

La concursante usa el Me lo quedo y resuelve por 1.075 euros en el último momento para pasar a jugar la Gran Final de La ruleta de la suerte.

Asun protagoniza una jugada maestra en La ruleta de la suerte

Pocos minutos antes, Asun había perdido el turno en este mismo panel, con una gran cantidad de dinero ya acumulada en su atril.

Pero la suerte ha querido volver a ella como si de un boomerang se tratase, porque cuando le ha vuelto a llegar el turno ha usado el Me lo quedo y se ha adueñado de todo lo que tenía su compañera Rosa.

Asun ha resuelto el panel finalmente por más de 1.000 eurazos que acumula a todo lo que ha ganado durante el programa. Y así de victoriosa pasa a jugar la Gran Final.

