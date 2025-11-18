A partir de las 17:00
Sergio Dalma, el cantante que triunfa en España e Italia, esta tarde en Y ahora Sonsoles
Acumula 36 años de carrera y ha conquistado al público español e italiano con su música. Hoy, Sergio Dalma visita el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de sus inicios, sus planes de futuro y su faceta más personal.
Publicidad
Sergio Dalma un día fue tan solo Josep Sergi Capdevila, un niño con gran pasión por la música que decidió perseguir su sueño. Lo que comenzó como un juego en el coro del colegio o en salas de fiestas, pasó a convertirse en su nueva vida. Fue entonces cuando el talento y la música convirtieron a Josep Capdevila en el gran Sergio Dalma.
Tras 36 años de carrera y grandes éxitos como 'Bailar pegados' o 'Te amo', Sergio Dalma ha pasado a ser una de las grandes voces románticas de nuestro país. Además, el artista ha cruzado fronteras, conquistando al público italiano, al que le dedica su último trabajo, 'Ritorno a Via'.
Más Noticias
- Paloma San Basilio habla de su pionera separación: "El concepto de matrimonio para toda la vida era una cadena"
- La pérdida más dolorosa de Paloma San Basilio: "Muere mi hermana y me encuentro con que no tengo a nadie"
- Habla un testigo clave del accidente de Cayetano Rivera: "Le vi tranquilo, ni estado de embriaguez ni nada"
Hoy, Sergio Dalma repasa su exitosa carrera y nos deja entrar en su parte más íntima. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!
Publicidad