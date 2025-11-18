Sergio Dalma, el cantante que triunfa en España e Italia, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Sergio Dalma un día fue tan solo Josep Sergi Capdevila, un niño con gran pasión por la música que decidió perseguir su sueño. Lo que comenzó como un juego en el coro del colegio o en salas de fiestas, pasó a convertirse en su nueva vida. Fue entonces cuando el talento y la música convirtieron a Josep Capdevila en el gran Sergio Dalma.

Tras 36 años de carrera y grandes éxitos como 'Bailar pegados' o 'Te amo', Sergio Dalma ha pasado a ser una de las grandes voces románticas de nuestro país. Además, el artista ha cruzado fronteras, conquistando al público italiano, al que le dedica su último trabajo, 'Ritorno a Via'.

Hoy, Sergio Dalma repasa su exitosa carrera y nos deja entrar en su parte más íntima. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!