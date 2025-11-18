Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 18 de noviembre

Jorge Fernández: "¡Yo pensaba que esta era para ti, Rosa!"

Un titular loco ha desatado las risas en el plató de La ruleta de la suerte.

Este panel con un titular loco decía: "Instalan semáforos rockeros en Zamora". Ha sido Miguel, el concursante del atril amarillo, el primero en dar al pulsador.

Sin embargo, Jorge Fernández, tras escuchar la presentación de la concursante del atril azul, ha exclamado: "¡Yo pensaba que esta era para ti, Rosa!"

Y es que Rosa ha confesado ser una auténtica rockera. De hecho, la concursante ha reconocido que ella fue testigo presencial de la existencia de estos semáforos.

Conflicto cristiano.

"Sois una panda de traidores": tensión en una Eucaristía que acoge a fieles LGTBI

Asun protagoniza una jugada maestra en La ruleta de la suerte

Sergio Dalma
A partir de las 17:00

Sergio Dalma, el cantante que triunfa en España e Italia, esta tarde en Y ahora Sonsoles

¿Te casarías otra vez con la misma persona? Jorge Fernández se pronuncia
Mejores momentos | 18 de noviembre

Receta fácil, sabrosa y reconfortante de Karlos Arguiñano: arroz caldoso con codornices
Para 4 personas

El arroz caldoso con codornices es una receta sabrosa y reconfortante, perfecta para los días frescos y para quienes buscan una comida nutritiva sin renunciar al placer de comer bien.

En huelga de hambre por su inquiokupa.
Okupación

Carmen, en huelga de hambre por su inquiokupa: "Me engañó, porque yo no quería alquilarle la casa a nadie con niños"

A Carmen le okuparon la casa, se la quemaron, la agredieron y amenazaron de muerte: lleva en huelga de hambre una semana.

¡En este programa puedes cumplir tus sueños! La ruleta de la suerte noche vuelve este sábado

Brócoli y coliflor al vapor con salsa de avellana, de Karlos Arguiñano: "¡Qué fácil es esta receta!"

Abel Caballero, alcalde de Vigo

El consejo de Abel Caballero para que Pedro Sánchez abandone Moncloa: "El que quiera sustituir al Gobierno, que presente una moción de censura"

