Salen a la luz los audios entre el centro de control de Atocha y los maquinistas de Iryo y AVE: "Reanuda con marcha normal"

Nuevos detalles sobre el accidente ferroviario de Urda, en Toledo, que ha dejado al menos 68 fallecidos. La Cadena SER ha publicado los audios de las comunicaciones entre el centro de control de Adif en Atocha y los maquinistas de los trenes implicados en la colisión.

Las grabaciones recogen un momento clave: un operario autorizó al maquinista del AVE de Renfe a continuar con "marcha normal", a pesar de que se había producido un fallo en el sistema de seguridad LZB.

Por su parte, El País, ha tenido acceso a las conversaciones entre la maquinista del Iryo, que también recibió instrucciones para recuperar la circulación. Sin embargo, siete minutos después comunicó que seguía parada porque no conseguía reiniciar el tren con el sistema LZB.

Pese a esta advertencia, el maquinista del AVE no recibió ningún aviso para reducir la velocidad, cuando apenas faltaban cinco minutos para que se produjera la colisión.

La transcripción completa de la llamada del maquinista de AVE al centro de control antes del accidente

- ¿Atocha? Me ha dado fallo por bloqueo parcial 000. ¿Me escuchas?

- Sí, sí, te escucho. Era para darte el teléfono.

- Me está llamando ya el 2080.

- Vale, pues le voy a autorizar. Habrá que desconectarles, claro.

- Algo pasa.

- Tienes, ahora mismo, tienes un punto de parada y meta cero, ¿verdad?

- Sí

- Es que se ha caído la central de Urda. Así que por eso estamos preguntando, me han dicho a ver si son rápidos, un momentito. Espera, que estamos valorando desconectar o no, un momentito.

- Vale, vale.

- ¿Lo desconecto? BCL, ¿no?, del tirón. Puede apuntar, vamos a desconectar, ¿vale?

- Sí, vale, de acuerdo.

- Un momento, que me han dejado el marcador de la hoja y esto también, pues es que...de verdad.

- Es desconexión en... ¿LZB4? Maquinista de tren, desconecte.

- Sí, ¿con qué número?

- Pero espera, estaba mirando porque es que esto es desconecte y vuelva a conectar, desconecte y vuelva a conectar. Espera.

- Espere un momento, nos estamos liando porque dicen que lo van a arreglar, un momentito. No, y vuelve a conectar. (ruido) Va a volver a fallar. Es el 4... ¿Cuando pase de Urda y se acaba el problema, conectará otra vez?

- Vale, entonces es el vuelve a conectar. Luego, cuando pase Urda, que ya no tenemos esos problemas, cuando pase por algún CDI, volverá a tomar, ¿vale? Es el LZB4 y el mío es 773.

- CRC Atocha a maquinista de tren 2080 a las 08:36 y esto dice: 'Maquinista de tren 2080, desconecte y vuelva a conectar el LZB y reanude marcha al amparo del BSL con marcha normal'.

El fallo del sistema de seguridad LZB

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado este miércoles que la caída del sistema LZB se produjo por motivos informáticos. Las conversaciones difundidas permiten conocer cómo se gestionó aquella incidencia desde el centro de control de Atocha.

La diferencia entre las instrucciones que, según las fuentes consultadas, establecía el protocolo y la autorización finalmente transmitida al maquinista se sitúa ahora entre los aspectos señalados para esclarecer las circunstancias del accidente.

La maquinista de Iryo

La maquinista del tren Iryo accidentado en Urda, Toledo, advirtió al centro de control de Adif en Atocha de que continuaba detenida apenas cinco minutos antes de la colisión con el AVE. Así se desprende de los audios publicados por El País, que recogen dos conversaciones entre la conductora y el controlador ferroviario. La primera llamada se produjo a las 08:41 horas, cuando la maquinista comunicó una incidencia en el sistema de seguridad del tren.

"He tenido una pérdida de transmisión circulando en BZL", explicó antes de confirmar que se encontraba parada a la entrada de Urda. Durante aquella conversación, el controlador indicó a la conductora que desconectara y volviera a conectar el sistema. Posteriormente, le transmitió una instrucción: "Reanude la marcha, al amparo del BSL, con marcha normal".

Según recoge El País, esta orden contravenía el protocolo, que establecía circular con marcha a la vista y una limitación de 40 kilómetros por hora. Sin embargo, el Iryo no consiguió ponerse en movimiento.

La segunda llamada, cinco minutos antes del accidente

A las 08:48 horas, la maquinista volvió a contactar con Atocha para advertir de que el problema persistía. "No me está permitiendo el tren revisar el sistema LZB. Y por eso estoy todavía detenida ante la señal de entrada", comunicó.

El controlador respondió: "Vale. ¿Conforme? Pues nada, en cuanto pueda. Y si tiene problema, ahora nos llama".

Pese a conocer que el Iryo seguía inmovilizado, no consta en las conversaciones difundidas que se advirtiera al maquinista del AVE que circulaba por detrás. Cinco minutos después de aquella última llamada se produjo la colisión. Según el Ejecutivo, el centro de control debería haberse asegurado de que el Iryo había despejado la vía antes de autorizar la circulación del tren que venía detrás.